In attesa di assistere alla vendetta di Marina, che scatena le detenute contro Lara, a tenere banco a Un posto al sole è la vicenda dell'agguato in cui è rimasta coinvolta Rosa. Nella puntata del 7 novembre le attenzioni erano tutte rivolte sulle condizioni di quest'ultima, anche se ha destato particolare scalpore la presenza di Viola in ospedale, per i fan social ritenuta abbastanza inappropriata.

Gli sceneggiatori sembrano aver voluto calcare molto la mano sull'inadeguatezza del momento, montando una sequenza in cui era chiaramente percepibile l'imbarazzo dei presenti.

A questo va aggiunto che Eugenio, probabilmente per la prima volta da quando è iniziata questa storia, ha iniziato a capire che tra la moglie e Damiano c'è del tenero.

Un posto al sole, Viola va in ospedale per Rosa o per Damiano?

La sequenza andata in onda sembra essere stata montata ad arte per suscitare l'ira dei fan di Upas, piuttosto che generare empatia per la figlia di Ornella. Anche i più fieri sostenitori di Damiano (Luigi Miele) e Viola (Ilenia Lazzarin) hanno percepito un certo imbarazzo nel vedere quest'ultima in ospedale.

Ufficialmente la donna era lì per Rosa, ma tutti sanno che tra le due non corre buon sangue.

Risulta ovvio che Viola stesse lì per Damiano, il che risulta decisamente fuori luogo. Vederla rincuorare Damiano e il piccolo Manuel ha indignato i fan, che hanno visto una forte ipocrisia nel suo gesto.

“Sono il marito di Rosa”

DAMIANO MOLLA VIOLA E AMATEVI ANCORA

I commenti dei fan contro Viola: 'Sei una vergogna'

I commenti negativi dei fan contro Viola non si contano e risulta quasi ironico che ci sia stata più rabbia nei suoi confronti che verso il killer Tony (Giuseppe Di Gennaro), ma cosa hanno detto di preciso?

Tra i commenti più forti è possibile leggere "Manuel è l'unico che sta tentando di dire a Viola che ha rotto" e ancora "Ora aspettiamo tutti il momento in cui Viola riceve il palo da Damiano, perché desideroso di stare con Rosa e a suo figlio, dopo che lei ha dimostrato per l'ennesima volta quanto lo ami, prendendosi una pallottola al posto suo".

I commenti continuano: "Il mio sogno è che Rosa si riprenda Damiano, capendo di averla sempre amata e che Eugenio mandi a quel paese Viola" - "Viola che cerca di calarsi nel ruolo di mamma di Manuel per farsi vedere da Damiano mentre Rosa è sotto i ferri" - "Viola veramente fuori luogo come sempre" - "Viola sei una vergogna" - "Viola è una falsa" - "Viola non rompere con le tue lagne" - "Viola non doveva assolutamente andare in ospedale" - "Ci risparmiate Viola che fa finta di essere preoccupata per Rosa per piacere".

Eugenio inizia a capire

In ospedale oltre a Viola, Damiano e Manuel erano presenti Ornella (Marina Giulia Cavalli), di turno in quel momento, ed Eugenio (Paolo Romano) venuto a sincerarsi delle condizioni di Rosa (Daniela Ioia), dal momento che tutto è avvenuto durante un'operazione gestita anche da lui.

La sua presenza, a differenza di quella di Viola, era doverosa e l'uomo era sinceramente preoccupato per Damiano e la sua ex, tuttavia il momento è stato rovinato dalla visione della moglie che rincuorava Renda. Nella sequenza non si è visto nulla oltre uno sguardo stranito dell'uomo, ma è risultato palese che Eugenio abbia iniziato a capire e questo avrà forti ripercussioni sulle prossime puntate.