Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 nel palinsesto di lunedì 6 novembre 2023. La messa in onda della soap opera, eccezionalmente per questa giornata, subirà delle modifiche e non sarà prevista a partire dalle 16 in poi su Rai 1.

Gli spettatori e appassionati della soap ambientata nel celebre grande magazzino milanese, dovranno ricordarsi di collegarsi sulla rete ammiraglia con circa un'ora e mezza di anticipo rispetto al previsto, alle 14:35, dato che la soap sfiderà Uomini e donne di Maria De Filippi.

L'appuntamento con Il Paradiso 8 viene anticipato lunedì 6 novembre

Il cambio programmazione del 6 novembre per il pomeriggio di Rai 1 prevede la messa in onda di uno speciale del Tg 1 dedicato all'incontro tra Papa Francesco e i bambini, in programma a partire dalle ore 15:25 circa in diretta.

Tale speciale si estenderà per più di un'ora nel palinsesto della rete ammiraglia, motivo per il quale l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore verrà anticipato rispetto all'orario solito.

La nuova puntata, quindi, sarà trasmessa a partire dalle 14:35 circa in prima visione assoluta su Rai 1 e di conseguenza si ritroverà a sfidare l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2,8 milioni di spettatori.

La sfida inedita tra la soap di Rai 1 e Uomini e donne

Una sfida inedita per la soap opera che, in queste settimane di messa in onda, ha dovuto vedersela contro il daytime di Amici 23.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione della soap opera rivelano che Maria sitroverà in difficoltà, dopo che il suo fidanzato rientrerà a Milano per farle una sorpresa speciale.

Vito crederà di fare un regalo alla sua amata ma non sarà proprio così, dato che Maria sta vivendo un momento particolarmente turbolento della sua vita e il ritorno del suo amato non la renderà proprio tranquilla al massimo.

Maria in crisi per amore, Marcello soffre per Adelaide nelle nuove trame della soap

Ben presto, anche lo stesso Vito si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel loro rapporto e comincerà a porsi delle domande, al punto da valutare anche l'ipotesi di trasferirsi stabilmente in Australia e quindi chiudere la sua relazione con la stilista del grande magazzino milanese.

Intanto Marcello, nel corso degli episodi della soap previsti a novembre, si ritroverà a fare i conti con la sofferenza e il dolore per l'assenza della contessa Adelaide nella sua vita.

Per il giovane Barbieri non sarà semplice riuscire a superare questo momento e si renderà conto di essere sempre più provato e triste all'idea di dover rinunciare alla presenza costante della contessa nel suo quotidiano.