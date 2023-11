Le puntate di Tempesta d'amore che saranno trasmesse da lunedì 13 a domenica 19 novembre, raccontano che Ariane riuscirà a fuggire dal carcere prendendo Carolin in ostaggio. Intanto vi sarà un bacio tra Shirin e Gerry.

Josie, sentendosi in colpa per le menzogne di Ceylan a Henning, deciderà di non incontrare più Paul finché non avrà rotto con Constanze. Michael, infine, riuscirà a convincere la dark lady a prendere lui in ostaggio al posto di Carolin e, nel mentre, il primario chiamerà dei rinforzi così Ariane sarà localizzata, arrestata e condotta nuovamente in galera.

Ariane prenderà in ostaggio Carolin per evadere di prigione

Le puntate in onda dal 13 al 19 novembre, evidenziano che Ariane, dopo essersi fatta trasportare in infermeria per avvelenamento autoindotto, riuscirà a munirsi di divisa da poliziotta per evadere di prigione. Michael, però, cercherà di ostacolarla, così Kalenberg prenderà in ostaggio Carolin e si darà alla macchia, evadendo di fatto dal carcere.

Ariane sarà debole a causa di alcune pillole ingerite, quindi per Michael sarà piuttosto semplice seguirla e scoprire dove si nasconderà.

Intanto Shirin si lascerà convincere da Gerry a sostituire la modella che avrebbe dovuto girare lo spot assieme a lui, così i due scopriranno che dovranno girare una campagna promozionale dove saranno amanti.

Richter, inizialmente, non sarà molto d'accordo rischiando di ferire i sentimenti di Merle, ma finirà per superare le titubanze almeno finché il regista dirà a lui e Shirin che dovranno baciarsi davanti alla camera.

Josie si renderà conto che per colpa sua Shirin è costretta a mentire di continuo a Henning, quindi deciderà di mantenere le distanze da Paul finché quest'ultimo non lascerà Constanze.

Klee e Lindbergh, nonostante soffriranno per la distanza, saranno sicuri che sia la scelta ideale, nel frattempo in Costanze si accenderanno dei sospetti sull'infedeltà del partner e l'avvocatessa li condividerà col cugino Henning.

Michael incastrerà Ariane che finirà nuovamente in galera

Henning e Constanze vorranno tendere un tranello a Josie e Paul per scoprire se davvero hanno una tresca, mentre Shirin e Gerry si renderanno conto che il loro bacio è stato talmente piacevole che vorrebbero ripeterlo in futuro.

Michael, dopo aver chiamato dei rinforzi, si recherà nel nascondiglio dove Ariane tiene in ostaggio Carolin e proporrà con successo alla diabolica donna di barattare l'istruttrice d'equitazione con lui. Kalenberg, quindi, si darà nuovamente alla fuga col primario come ostaggio e quando lo stesso tenterà di sopraffarla la dark lady lo fermerà usando un taser. I rinforzi chiamati in precedenza dal medico daranno i loro frutti, quindi Ariane sarà trovata e condotta nuovamente dietro le sbarre.

Michael sarà, quindi, condotto in ospedale e quando Carolin gli farà visita si renderà conto del gesto eroico dell'amico per salvarla, così Lamprecht gli confesserà genuinamente il suo amore salvo poi andarsene lasciando l'uomo arrabbiato.

Constanze, invece, troverà dei capelli biondi femminili sull'abito di Paul e sarà sempre più sospettosa su una possibile relazione clandestina della dolce metà, così chiederà a Henning di tenere sott'occhio Lindbergh e Josie. Quest'ultima, intanto, organizzerà un viaggio di shopping con Yvonne a Monaco, nel frattempo Werner grazie a un detective privato verrà a conoscenza che la nuova azionista dell'hotel è Alexandra, l'ex partner di Christoph.

Erik, infine, farà visita ad Ariane in prigione e le farà presente che la signora Schwarzbach presumibilmente odia Christoph più di lei.