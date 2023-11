Il finale de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe essere caratterizzato dalla dichiarazione d'amore della contessa Adelaide nei confronti di Umberto Guarnieri. La donna potrebbe tornare stabilmente a Milano e uscire allo scoperto con il suo ex, svelandogli di provare ancora qualcosa di forte e intenso nei suoi confronti.

Tra le varie ipotesi c'è anche quella che vede Stefania Colombo mettersi in contatto con le sue amiche e annunciare la notizia della sua prima gravidanza.

Occorre precisare che queste sono solo delle ipotesi e non delle anticipazioni su ciò che andrà sicuramente in onda.

Adelaide e l'ipotesi dichiarazione a Umberto nel finale de Il Paradiso delle signore 8

Il rientro in scena della contessa è previsto nelle prossime settimane e, in occasione del finale previsto a maggio, non si esclude che Adelaide possa trovare il coraggio per confessare i suoi veri sentimenti al suo storico ex Umberto.

La relazione tra i due aveva fatto sognare i fan, fin quando il commendatore non scelse di mettersi con Flora Ravasi e chiudere definitivamente con la contessa.

Adelaide, nel frattempo, intraprese una relazione con il giovane Marcello Barbieri ma prima della sua partenza per Ginevra, ha scelto di mettere in stand-by la loro relazione, facendo crollare le certezze del ragazzo che sperava in un futuro roseo con la contessa.

La contessa può voltare pagina in amore

Il finale di stagione potrebbe essere quindi caratterizzato dall'ennesima batosta per Marcello, costretto a fare i conti con la riscoperta del sentimento di Adelaide nei confronti del suo amore storico.

Tenendo conto che Umberto non ha mai accettato di sposare Flora Ravasi, non si esclude che pure lui possa essere ancora invaghito della contessa e mostrarsi disponibile a un eventuale ritorno di fiamma.

Per quanto riguarda Stefania Colombo, dopo aver scelto di trasferirsi stabilmente in America e iniziare la sua nuova vita assieme a un altro uomo, non si esclude che possa mettersi in contatto con le sue amiche veneri per dare loro una lieta novella.

Stefania può svelare di essere in dolce attesa

Il finale di questa ottava stagione della soap opera di Rai 1 potrebbe concludersi con la notizia della gravidanza di Stefania Colombo, la quale si preparerebbe così a diventare mamma per la prima volta nella sua vita.

Un risvolto che sarebbe decisamente emozionante per la figlia di Ezio e Gloria ma anche per le amiche che l'hanno sempre supportata e spronata a raggiungere i suoi sogni. In questo modo, Stefania metterebbe definitivamente la parola fine a quella che è stata la sua relazione con Marco, anche lui in procinto di diventare padre per la prima volta con Gemma.