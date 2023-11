Nelle prossime puntate di Terra amara in programma dal 27 novembre al 2 dicembre Lutfiye deciderà di intervenire quando scoprirà che suo nipote Fikret è stato preso in ostaggio da Zuleyha riuscendo a salvarlo, decisa a scoprire la verità sull'incidente accorso ad Umit.

Fikret sospettato dell'incidente accaduto ad Umit

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Demir finirà in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Umit. Sevda, intanto, correrà in ospedale appreso che sua figlia è in fin di vita. L'arrivo dell'artista non potrà non essere notato da Sermin e Fusun, le quale sospetteranno che tra la donna e Umit ci sia di più che di una semplice amicizia.

Bahtiyar, invece, aggiornerà Fekeli sulle condizioni di Umit e sull'arresto di Demir. L'anziano impresario a questo punto si recherà in ospedale per accertarsi della situazione. Una volta tornato a casa, Fekeli scoprirà che Mujgan è scappata con Fikret e il piccolo Kerem Ali. La dottoressa approfittando di un momento d'assenza del nipote di Lutfiye leggerà su alcuni giorni che Umit è stata coinvolta in un drammatico incidente, tanto da stare rischiando la vita in ospedale. La pediatra a questo punto chiamerà al telefono Bahtiyar che le confermerà l'accaduto. Il dottore inoltre le racconterà che Fekeli sospetta della colpevolezza di Fikret nella caduta dalle scale di Umit.

Sevda corre in ospedale per stare accanto alla figlia

Umit accuserà Demir di averla aggredita dopo essersi risvegliata dal coma. Il ricco imprenditore a questo punto verrà portato in carcere sotto lo sguardo sbigottito di Zuleyha. Proprio quest'ultima cercherà i migliori avvocati per salvare suo marito da un'ingiusta condanna.

Sevda, intanto, correrà in ospedale per fare una visita a sua figlia se non venisse sbattuta fuori quando dimostrerà di credere all'innocenza di Demir.

Fekeli e Lutfiye, intanto, troveranno Mujgan a casa. La pediatra spiegherà ai due di non credere nella colpevolezza di Demir per poi scoprire della relazione tra Umit e Fikret.

Fekeli a questo punto sarà certo che suo nipote sia colpevole dell'accaduto accorso alla direttrice dell'ospedale.

Lutfiye salva il nipote da Zuleyha

Sermin inizierà a nutrire dei sospetti sul rapporto tra Sevda e Umit dopo averle viste troppo complici. Zuleyha prenderà in ostaggio Fikret che verrà poi liberato da Lutfiye che si era messa sulle sue tracce. Il giovane a questo punto farà ritorno a Cukurova scoperto che Umit ha incastrato Demir. Zuleyha infine deciderà di tornare a casa dopo essersi ripresa dal colpo ricevuto dal nipote di Fekeli durante la fuga.