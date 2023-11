L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 vede Maria al centro dell'attenzione dato che la donna si renderà conto di non voler perdere Vito e si dirà pronta a lasciare Milano con lui.

Tancredi, invece, si mostrerà a dir poco furioso nei confronti di Vittorio, al punto da perdere le staffe nel momento in cui beccherà il proprietario del grande magazzino in teneri atteggiamenti con sua moglie.

Maria in crisi per amore, divisa tra Matteo e Vito nelle prossime puntate della soap

La situazione per Maria, nel corso dei prossimi episodi della soap di questa stagione autunnale, diventerà particolarmente complicata: dal punto di vista sentimentale, la stilista del grande magazzino milanese si ritroverà divisa tra Vito e Matteo.

Il ritorno in città del suo fidanzato ha suscitato dei sentimenti contrastanti nel cuore della donna, la quale sembra essersi resa conto che qualcosa è cambiato dopo quel bacio appassionato che c'è stato con Matteo.

Il nuovo contabile del grande magazzino milanese ha fatto breccia nel cuore della stilista che, a quel punto, si renderà conto di non poter far finta che non sia successo nulla.

Per tale motivo, Maria proverà ad allontanare Matteo dalla sua vita e intanto prenderà in considerazione l'ipotesi di provare a salvare il suo legame con il fidanzato.

Maria non vuole perdere il suo fidanzato Vito Lamantia

Vito ha intenzione di trasferirsi nuovamente in Australia per riprendere in mano le redini della sua attività lavorativa e, per tale motivo, Maria prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare il suo impiego al negozio per seguirlo.

La stilista non vuole perdere Vito o, quanto meno, desidera fare un ultimo tentativo per cercare di capire se questa storia d'amore meriti ancora di essere salvata.

Al tempo stesso, però, l'idea di dover lasciare Milano e di non vedere più Matteo le causerà non poca sofferenza ma per lei arriverà il momento della fatidica scelta finale.

Tancredi perde le staffe contro Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Tancredi, nel corso dei prossimi episodi della soap, si ritroverà ad assistere ad una scena che gli farà perdere il controllo della situazione.

L'uomo vedrà sua moglie in teneri atteggiamenti con Vittorio Conte e non la prenderà affatto bene. La reazione di Tancredi sarà a dir poco furiosa, al punto che finirà per scagliarsi contro il proprietario del grande magazzino milanese.

Matilde resterà senza parole e, il giorno dopo, non potrà fare altro che scusarsi con Vittorio per il brutto atteggiamento di suo marito.