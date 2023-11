Nella registrazione del dating show Uomini e Donne avvenuta domenica 5 novembre e in onda prossimamente su Canale 5 il tronista Cristian ha avuto due esterne positive con le sue corteggiatrici, mentre non si è parlato di Brando. Intanto nel trono over ci sono state delle tensioni tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, non sono mancati inoltre alcuni sviluppi anche per Gemma Galgani.

Trono Classico di Uomini e Donne: Cristian bacia Virginia e Valeria

Dopo le riprese di Uomini e donne avvenute domenica 5 novembre il blogger Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i propri follower su quello che è accaduto agli studi Elios.

Nel trono classico, i tronisti Cristian e Brando stanno continuando da settimane la conoscenza con le rispettive corteggiatrici, ma in questa ultima registrazione a catturare l'attenzione sono state solo le esterne di Cristian, le quali hanno portato a inaspettati baci: in particolare Forti è stato coinvolto in due uscite, una con Virginia e un'altra con Valeria. Sorprendentemente, in entrambe le esterne, è scoccato un bacio. Anche l'altra corteggiatrice, Valentina, era presente durante la registrazione.

L'altro tronista Brando non è entrato in scena durante la registrazione e non ci sono state notizie significative riguardo a lui.

Trono Over: emergono dettagli sul passato di Claudia

Riguardo al trono over uno dei momenti più intensi è stato il momento di tensione tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, i quali hanno discusso nuovamente.

Le liti tra i due sembrano quindi persistere, alimentate da vari motivi. Inoltre è emerso che l’ex di Claudia ha telefonato e quindi non sarebbe da escludere un suo prossimo intervento diretto nel programma.

Ma le novità non si fermano qui. Secondo quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione, è infatti avvenuta la seconda sfilata femminile della stagione del trono over.

Un uomo, inoltre, è arrivato in studio con l'intenzione di conoscere Roberta Di Padua che ha scelto, tuttavia, di non avviare la conoscenza con lui.

Un altro sviluppo che ha fatto parlare di sé riguarda Gemma Galgani. Fino a pochi giorni fa sembrava che la dama torinese fosse soddisfatta della sua fresca conoscenza con il cavaliere Bruno. Tuttavia la situazione sembra essere improvvisamente cambiata, infatti in queste ultima registrazione domenicale l'uomo non era in studio e non ci sono certezze sul prosieguo della loro conoscenza.