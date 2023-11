Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di Terra amara che verrà trasmessa giovedì 23 novembre. In primo piano ci sarà una lettera di Sabahattin che troverà Sermin e che le rivelerà il vero nome di Umit: Ayla. La cugina di Demir ricorderà che si tratta proprio del nome chiamato da Sevda durante il suo delirio e capirà che la donna nasconde un segreto. Nel frattempo, Zuleyha sarà operata d'urgenza e sarà fuori pericolo, ma il figlio che portava in grembo non ce la farà.

Sermin capirà che Sevda nasconde qualcosa di importante

Il segreto di Sevda che ha ritrovato sua figlia potrebbe avere i giorni contati perché Sermin inizierà a sospettare di lei.

Tutto inizierà quando la cugina di Demir troverà la ex cantante in condizioni disperate davanti all'ospedale in cui era stata ricoverata per l'infarto. Sevda, in lacrime, urlerà il nome di Ayla. Sermin chiederà alla donna di chi fosse quel nome, ma lei spiegherà di stare delirando a causa del suo stato di salute. Nella puntata di giovedì, Sermin troverà nell'ufficio del primario una lettera di Sabahattin indirizzata a Umit e scoprirà che il primario si chiama Ayla. A quel punto non sarà difficile per la cugina di Demir arrivare alla verità e sarà solo una questione di tempo, Sermin deciderà di dire a suo cugino che Sevda è la madre di Umit? Almeno per il momento la donna resterà in silenzio.

Tutti saranno in ospedale sperando che Zuleyha possa salvarsi dopo l'incidente

Ci sarà grande preoccupazione per lo stato di salute di Zuleyha che, dopo aver avuto un brutto incidente stradale, sarà ricoverata in gravi condizioni. A salvare la vita alla moglie di Demir sarà proprio Umit che la porterà subito in ospedale. Zuleyha sarà sottoposta ad una delicata operazione e tutti saranno in ansia nella sala d'attesa.

Sevda sarà molto in pena per Zuleyha e lo sarà ancora di più quando Sermin le dirà che la donna aspetta un bambino. Anche Fekeli arriverà in ospedale e parlando con la polizia verrà a sapere che l'incidente di Zuleyha è stato provocato da alcune lattine di olio rovesciate sull'asfalto.

Demir apprenderà che Zuleyha ha perso il figlio che aveva in grembo

Dopo ore di attesa e lacrime per la sorte di sua moglie, Demir riceverà notizie dal medico. L'uomo sarà felice di sapere che Zuleyha è fuori pericolo dopo l'intervento, ma dovrà affrontare una terribile notizia. Il dottore, infatti, comunicherà a Yaman che il bambino che Zuleyha aspettava non ce l'ha fatta. Demir sarà sconvolto e disperato, ma si renderà conto che dovrà farsi forza per sostenere sua moglie. Yaman ringrazierà il medico per aver salvato la vita a Zuleyha, ma lui gli risponderà che la prima persona da ringraziare è Umit che l'ha portata in tempo in ospedale.