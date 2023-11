Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 15 e 16 novembre rivelano che Maria prenderà per la prima volta in considerazione l'idea di trasferirsi per davvero in Australia con il suo fidanzato Vito.

Nel frattempo Matteo sentirà il bisogno di aprirsi con suo fratello Marcello e gli svelerà di avere molti debiti.

Al Circolo intanto ci sarà un grande fermento per l'attesa elezione della nuova Presidentessa.

Maria valuta il trasferimento in Australia con Vito

Secondo gli spoiler di mercoledì 15 novembre Maria si ritroverà a fare delle scelte importanti sul proprio futuro sentimentale e, per la prima volta, la stilista valuterà anche la possibilità di trasferirsi con il suo fidanzato Vito in Australia.

L'usuraio Renato Mancino, intanto, incontrerà proprio la giovane Puglisi per strada e come velato avvertimento le chiederà di portare i suoi saluti a Matteo. A questo punto il giovane Portelli si renderà conto di essere in una situazione sempre più difficile da gestire e, preoccupato per quelle che potrebbero essere le conseguenze, deciderà di parlare con Marcello.

Matteo parla dei suoi debiti al fratello, Tancredi fuori controllo con Conti

La reazione di Barbieri non sarà delle migliori e, nonostante la richiesta di aiuto da parte del fratello, non sembrerà disposto facilmente a dargli una mano per risolvere i suoi problemi con Mancino.

Nel frattempo Leonardo continuerà a "indagare" sul conto di Irene e scoprirà che la ragazza lavora come venere all'interno del grande magazzino milanese.

Intanto Tancredi andrà su tutte le furie nel momento in cui, durante un evento al circolo, beccherà sua moglie in grande sintonia con Vittorio. La reazione di Sant'Erasmo sarà spropositata al punto da perdere le staffe nei confronti del direttore Conti.

Matteo vuole dimettersi dal suo incarico

Le anticipazioni della puntata di giovedì 16 novembre rivelano che Matteo si scontrerà con suo fratello e deciderà di preparare una lettera per lasciare il suo incarico al grande magazzino.

Ma a quel punto Marcello, preoccupato per quello che sta accadendo, tornerà sui suoi passi e chiederà a Matteo di restare al negozio.

Dopo la sfuriata contro Vittorio, intanto Tancredi proverà a rimediare con sua moglie Matilde, amareggiata dall'accaduto.

Al Circolo, infine, ci sarà un grande fermento per l'elezione della nuova Presidentessa: la scelta è tra Flora e Fiorenza, entrambe candidate per ricoprire il prestigioso incarico.