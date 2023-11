Procede a gonfie vele la frequentazione tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino. I due hanno lasciato Uomini e donne da poche settimane e in queste ore hanno iniziato a condividere sui social foto e video del loro rapporto. Il cavaliere ha postato su Instagram un selfie di coppia, il primo che ha scattato con la dama a Livorno prima che entrambi tornassero al lavoro e agli impegni familiari.

Novità dopo l'abbandono a U&D tra le polemiche

"Mi avete rotto tutti, basta. Questo non è il mio contesto", sono queste le parole che Elena ha usato per ufficializzare il suo addio al parterre di U&D.

La puntata che è stata trasmessa in tv venerdì scorso ha visto anche l'uscita di scena di Maurizio, il cavaliere che per circa due mesi è stato al centro delle dinamiche del dating-show per una frequentazione con Gemma Galgani.

A distanza di poche settimane dall'ultima registrazione alla quale hanno partecipato, Laudicino e Di Brino hanno deciso di esporsi sui social network per informare fan e curiosi su come vanno le cose tra loro.

L'imprenditore ha postato su Instagram un selfie di coppia, una foto che ha scattato con la dama a Livorno in quello che dovrebbe essere stato il loro primo weekend romantico dopo il ritiro dal programma di Canale 5.

Nessun ritorno per il momento

"Cartolina da Livorno.

Buon rientro Elena, a presto", è questa la didascalia che Maurizio ha allegato alla fotografia che lo mostra abbracciato alla dama che ha conosciuto negli studi di U&D in questi mesi.

Nonostante lo scetticismo di molti, dunque, continua la conoscenza tra Laudicino e Di Brino: i due sono ancora insieme e da qualche giorno stanno postando dediche e foto sui social, proprio come farebbe qualunque coppia.

Anche se è passato poco tempo da quando hanno lasciato il programma, la dama e il cavaliere sembrano già molto affiatati ma soprattutto convinti della decisione che hanno preso.

Maurizio ed Elena non hanno intenzione di tornare a Uomini e donne ma neppure Maria De Filippi sembra sentire la loro mancanza: "Sono andati via insieme in macchina", si è limitata a dire la conduttrice al termine della puntata che è andata in onda il 13 novembre.

La frecciatina di Laudicino alla trasmissione

In un'intervista che ha rilasciato al sito di Coming Soon di recente, però, Maurizio non si è tirato indietro dall'elencare i rimpianti che ha per come si è concluso il suo percorso a U&D.

"Abbiamo dovuto accelerare la decisione di uscire e farci carico di una frequentazione che ha mille problemi, come la distanza", ha fatto sapere l'imprenditore.

Laudicino ha anche detto che gli sarebbe piaciuto ricevere lo stesso trattamento degli altri, ovvero poter vivere la conoscenza con Elena senza pressioni (soprattutto da parte degli opinionisti Gianni e Tina) e con la libertà di scegliere come e quando lasciare la trasmissione in coppia.