Le anticipazioni di Terra Amara della puntata di domenica 19 novembre rivelano che dopo che Fikret avrà incendiato le stalle Yaman, Demir e Fekeli si incontreranno per strada e avranno una discussione che terminerà con uno sparo. Ali Rahmet giacerà per terra sotto lo sguardo di tutti. Quando Zuleyha verrà a sapere quanto è accaduto sarà molto delusa da suo marito e si metterà alla ricerca di Fekeli per sapere quali siano le sue condizioni.

Gaffur salverà la villa dall'incendio appiccato da Fikret

Fikret non si arrenderà facilmente e dopo aver detto a tutti di essere partito per la Germania proseguirà la sua vendetta.

L'uomo approfitterà della festa di compleanno del piccolo Adnan per introdursi nella tenuta e dare fuoco alle stalle di Demir. Le fiamme si propagheranno in poco tempo e sveglieranno Gaffur che in preda alla fame e alla stanchezza aveva trovato riparo proprio lì. Il marito di Sanyie correrà subito a chiamare soccorso e di fatto salverà la villa dalle fiamme, evitando una tragedia.

L'indomani, Demir e Fekeli si incontreranno per strada e avranno una brutta discussione che finirà con uno sparo. Ali Rahmet chiamerà "codardo" Yaman che non esiterà a premere il grilletto. Ali Rahmet giacerà sotto gli occhi increduli dei passanti e la notizia si diffonderà rapidamente, fino ad arrivare alle orecchie di Zuleyha.

Demir tradirà la promessa fatta a Zuleyha?

Demir e Fekeli avranno in pubblico una discussione che terminerà con uno sparo. Zuleyha si troverà in centro per fare alcune commissioni e sarà sconvolta dalle voci che parlano del ferimento di Fekeli.

La donna correrà subito a cercare suo marito, non riuscendo a credere che Demir possa aver infranto di nuovo la sua promessa.

Yaman aveva rassicurato sua moglie che avrebbe lavorato sulla sua rabbia incontenibile e non ci sarebbero stati altri guai e per questo Zuleyha sarà molto delusa. Demir non sarà in ufficio, quindi la donna si recherà direttamente in ospedale per capire la gravità della situazione.

Nessuna traccia di Fekeli: Umir e Zuleyha preoccupate per lui

Zuleyha arriverà all'ospedale di Cukurova e racconterà subito a Umit quello che è accaduto. La dottoressa sarà molto disponibile e aiuterà la moglie di Demir a cercare informazioni sullo stato di salute di Fekeli, ma non ci riuscirà.

Ali Rahmet, infatti, non risulterà ricoverato in quell'ospedale. Le due donne si domanderanno dove possano trovarsi l'uomo e Demir e non sapranno darsi una spiegazione.