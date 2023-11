Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre raccontano che Matteo deciderà di rivolgersi a suo fratello Marcello per risolvere i suoi problemi economici.

Flora, invece, si ritroverà a vivere un momento di crisi perché sognerà le nozze con il suo compagno Umberto, ma quest'ultimo si mostrerà sempre più restio a pronunciare il fatidico sì.

Matteo chiede aiuto al fratello Marcello

Matteo sarà sempre più stretto nella morsa dei suoi strozzini: il giovane contabile deve restituire al più presto la somma di denaro che ha ricevuto in prestito in passato per risolvere i suoi problemi economici.

Marcello si renderà conto che suo fratello sta combinando qualcosa in gran segreto e lo noterà soprattutto quando si renderà conto che non porta più al polso il prezioso orologio che lui stesso gli aveva regalato.

A quel punto, il giovane Barbieri deciderà di mettersi ad indagare per scoprire la verità dei fatti e Matteo si renderà conto di non poter più mentire.

Marcello reagisce male con Matteo

Il giovane Portelli confesserà di essere alle prese con una difficile situazione economica e chiederà aiuto al fratello per cercare di risolvere questa intricata situazione, ma farà i conti con una reazione inaspettata.

Marcello non la prenderà affatto bene e volterà le spalle al fratello, furioso per il guaio in cui si è cacciato e rifiutandosi di risolvere i suoi debiti con un prestito.

Un duro colpo per Matteo che, al contrario, sperava di poter contare sul supporto del fratello maggiore e per tale motivo prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese.

Flora in crisi per Umberto

Per Flora, invece, arriverà un momento particolarmente importante per la sua carriera: la stilista verrà eletta come nuova presidentessa del Circolo e questo per lei sarà motivo di grande orgoglio.

Al tempo stesso, però, la donna si renderà conto di essere sempre più in crisi sul piano della sua vita privata e sentimentale.

Flora continuerà a sognare le sue attese nozze con il commendatore Guarnieri che, al contrario, si mostrerà poco propenso a pronunciare il fatidico sì.

Per tale motivo, la stilista inizierà a soffrire e si renderà conto che difficilmente riuscirà a far capitolare Umberto, sempre più concentrato sulla sua carriera e sul nuovo progetto professionale della Galleria Milano Moda.