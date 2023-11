Zuleyha perderà le staffe nei confronti del compagno durante i nuovi episodi di Terra amara previsti su Canale 5.

La protagonista femminile della soap opera scoprirà che Demir non è stato sempre fedele e sincero nei suoi confronti e, quando Umit svelerà di aspettare un figlio da lui, Zuleyha lo caccerà via dalla loro casa.

Umit pronta a mettere in crisi la relazione tra Zuleyha e il suo compagno

La relazione tra Zuleyha e Demir sarà messa in pericolo dalla presenza costante di Umit che, dopo essere stata rifiutata dal ricco imprenditore, deciderà di creare zizzania nella sua vita.

La donna non vorrà arrendersi e, avendolo visto felice tra le braccia della mamma di sua figlia, proverà in tutti i modi a ostacolare questa relazione.

Ben presto, quindi, Umit chiederà a Zuleyha di poter avere un confronto da sole, perché ha da dirle una cosa importantissima che potrebbe avere delle amare conseguenze sulla sua relazione in corso con Demir.

Zuleyha perde le staffe con Demir nei nuovi episodi della soap

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che Umit inscenerà una finta gravidanza: la donna, senza farsi troppi scrupoli, svelerà di aver scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio e il padre della creatura che porta in grembo è proprio Demir.

In realtà si tratta di una menzogna architettata a tavolino, dato che la donna non aspetta alcun bambino ma ha scelto di giocarsi questa carta, consapevole del fatto che Zuleyha non avrebbe perdonato il suo compagno.

Il piano di Umit riuscirà a colpire nel segno, dato che la donna non potrà nascondere la sua amarezza e l'immensa delusione per quanto ha appena preso dalla sua nemica giurata. Nel momento in cui tornerà a casa dal suo compagno, infatti, esploderà e si mostrerà furiosa.

Zuleyha caccia fuori di casa Demir

La donna svelerà a Demir di aver scoperto tutta la verità sui suoi tradimenti con Umit e di aver appreso addirittura che la donna aspetta un figlio da lui.

Zuleyha non riuscirà a perdonare il padre di sua figlia per quanto è successo, motivo per il quale lo caccerà via dalla loro abitazione e gli chiederà di non farsi più vedere.

Demir non avrà il tempo per spiegarsi e per fornire la sua versione dei fatti: la donna sarà furiosa e non vorrà ascoltare le sue parole.

A quel punto, quindi, il ricco imprenditore non potrà fare altro che accettare il diktat imposto dalla sua amata e si ritroverà costretto a dover fare le valigie e abbandonare la villa, speranzoso del fatto che Zuleyha possa cambiare idea al più presto e perdonarlo per quanto è successo con Umit, ignaro del fatto che non ci sia alcuna gravidanza in corso.