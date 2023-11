Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste dal 20 al 24 novembre in prima visione rivelano che Matteo correrà in soccorso di Vito quando quest'ultimo gli chiederà una mano per l'apertura della sua nuova fabbrica.

Alfredo mentirà alla sua fidanzata Irene, dato che preferirà non dirle nulla in merito al suo secondo lavoro mentre Agata si ritroverà ostacolata da suo padre, che non accetterà il fatto che inizi un corso di disegno.

Matteo Portelli decide di aiutare Vito nelle prossime puntate della soap opera su Rai 1

Vito deciderà di restare a Milano e di dedicarsi all'apertura della sua nuova fabbrica.

Ben presto si renderà conto di aver bisogno di un aiuto e chiederà a Matteo Portelli di dargli una mano.

Il giovane contabile del grande magazzino non potrà nascondere un po' di imbarazzo per tale richiesta dopo quello che c'è stato tra lui e la fidanzata di Vito.

Matteo, però, deciderà di non voltargli le spalle e alla fine accetterà di dargli una mano, pur consapevole del fatto che questa sua scelta potrebbe infastidire Maria Puglisi.

Marcello, intanto, riuscirà ad ottenere il suo primo vero importante incarico da parte di Vittorio Conti: dovrà occuparsi di una nuova campagna pubblicitaria legata al negozio milanese.

Alfredo Perico mente alla sua fidanzata Irene

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap fino al 24 novembre 2023 rivelano che Clara scoprirà che Alfredo ha un secondo lavoro.

Il giovane Perico ha iniziato a svolgere questa seconda attività in segreto, senza dire nulla alla sua fidanzata Irene pur di accontentare le sue richieste e permetterle di mantenere un tenore di vita agiato, come lei ha sempre sognato.

Per tale motivo, quando Clara scoprirà come stanno le cose Alfredo le chiederà di restare in silenzio e di non proferire parola con la sua fidanzata, così da non metterlo in difficoltà.

Preferisce mentirle e farle credere che le sue disponibilità economiche derivano solo dall'incarico al grande magazzino milanese.

Ciro spezza il sogno di sua figlia Agata: anticipazioni Il Paradiso al 24 novembre

Agata si mostrerà sempre più convinta di voler intraprendere il corso di disegno che le è stato proposto da Roberto Landi.

A quel punto deciderà di parlarle apertamente con suo padre informandolo delle sue intenzioni e del sogno che intende realizzare.

La reazione di Ciro non sarà delle migliori: l'uomo non si mostrerà per niente d'accordo e non le concederà il benestare per poter intraprendere questo nuovo percorso.

Tancredi e Vittorio si ritroveranno ai ferri corti dopo che Conti porterà alla luce il dossier legato all'incendio al mobilificio Frigerio.