Il Paradiso delle signore 8 cambia eccezionalmente programmazione su Rai 1 nella giornata di lunedì 6 novembre. L'appuntamento con la soap che tutti i giorni appassiona una media di quasi 2 milioni di spettatori non sarà in onda come sempre a partire dalle 16 in poi perchè la Rai ha scelto di anticiparne l'orario di inizio per lasciare spazio ad uno speciale del Tg 1 che avrà come protagonista Papa Francesco.

Il Paradiso delle signore 8 anticipa l'orario di inizio nel daytime del 6 novembre

Lunedì 6 novembre è previsto dunque un appuntamento speciale del telegiornale per seguire in diretta un evento con protagonista il Papa che avverrà all'interno dell'Aula Paolo VI del Vaticano.

Il tutto sarà trasmesso live sulla rete ammiraglia della Tv di Stato a partire dalle 15:20 circa e andrà avanti fino alle 16:30.

Di conseguenza, per lasciare spazio alla diretta dello speciale Tg 1, ecco che la programmazione del daytime pomeridiano subirà delle modifiche: ad essere modificata in primis è per l'appunto la messa in onda della soap opera con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Lo speciale Tg 1 fa cambiare gli orari della soap opera di Rai 1

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, infatti, verrà anticipato rispetto all'orario canonico con la messa in onda che partirà già alle 14:35.

Gli spettatori e appassionati della soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese dovranno ricordarsi di collegarsi sulla rete ammiraglia con un'ora e mezza d'anticipo rispetto all'orario canonico, dato che eccezionalmente per questo lunedì, la soap andrà in onda dopo una puntata "mini" del talk show, La volta buona.

Per chi non riuscisse ci sarà sempre la possibilità di rivederla in streaming online sul sito Rai Play.

Da martedì 7 novembre, invece, la programmazione della soap tornerà ad essere quella standard: l'orario di inizio sarà nuovamente fissato alle 16.

Agata attratta da Roberto, Alfredo nasconde un segreto nel prossimo episodio della soap

Le anticipazioni riguardanti la puntata di lunedì pomeriggio rivelano che ci sarà spazio per il segreto di Alfredo: il ragazzo si mostrerà sempre più sfuggente e ciò attirerà i sospetti e i dubbi di Armando, il quale si renderà conto che c'è qualcosa che non va decidendo per questo di metterlo alle strette per scoprire la verità dei fatti.

Intanto Agata porterà avanti la sua collaborazione con Roberto: i due lavoreranno a strettissimo contatto e, ben presto, la sorella di Maria si renderà conto di essere attratta dal giovane Landi.

Agata non sa però nulla dell'omosessualità di Roberto e crederà fino alla fine di poter far breccia nel suo cuore.