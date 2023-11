Gli spoiler dell'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore, rigurado la puntata di venerdì 17 novembre, evidenziano che Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) tenterà di corrompere Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) affinché non spifferi di aver fatto da prestanome per l'offerta acquisto per la Tessuti Colombo. Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) continuerà a coltivare il desiderio di sposarsi col partner Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), nel frattempo Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) saranno intenzionati a vendere la Fabbrica a Vito Lamantia (Elia Tedesco) ma prima di siglare l'accordo i coniugi chiederanno il parere di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti).

Tancredi proverà a corrompere Fiorenza

Tancredi, dopo il grosso favore chiestogli da Fiorenza, temerà che qualora non accettasse le richieste di Gramini quest'ultima potrebbe rivelare di aver agito come prestanome per i loschi piani suoi e di Umberto. A tal proposito, il marito di Matilde proverà a corrompere Fiorenza, ma la donna sembrerà imperturbabile a riguardo.

Come se non bastasse, Gramini si presenterà nell'ufficio di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) con la possibile intenzione di raccontare al direttore del Paradiso delle signore il piano diabolico in cui è stata coinvolta da Tancredi e dal commendatore Umberto, ovvero di fare da prestanome per permettere ai due soci di rivelare la Tessuti.

Flora desidererà sposarsi con Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8, raccontano che dopo essere stata eletta nuova Presidentessa del Circolo, Flora vorrebbe che tale traguardo venisse impreziosito dalle nozze tra lei e il commendatore Umberto.

Questo desiderio della giovane Ravasi persiste dal fidanzamento ufficiale tra i due avvenuto a metà della scorsa stagione al Circolo e da quel momento Guarnieri sembra essere sordo ai richiami del matrimonio.

Gloria e Teresio chiederanno consiglio a Matilde prima di vendere la Fabbrica a Vito

Le trame della soap opera Il Paradiso 8 del 17 novembre anticipano che l'offerta d'acquisto che arriverà da Vito al cospetto di Ezio e Gloria risulterà la più interessante a detta dei coniugi Colombo, i quali parranno intenzionati a vendere la Tessuti proprio a Lamantia.

Prima di compiere tale passo concretizzando il tutto, Teresio e Moreau ci terranno a conoscere il parere in merito di Matilde.