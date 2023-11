Il Paradiso delle Signore 8 prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 1 e le anticipazioni di lunedì 20 novembre annunciano molti progetti per i protagonisti. Vito (Elia Tedesco) penserà al suo futuro progettando il piano di Matilde (Chiara Baschetti) e suo padre con la nuova fabbrica, mentre Maria (Chiara Russo) sarà entusiasta della sua ultima creazione. Marcello /Pietro Masotti), invece, sarà piuttosto amareggiato per essere escluso dagli affari del grande magazzino e si sfogherà con Matteo (Danilo D'Agostino). Infine, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà deciso a dare un aut-aut a Tancredi (Flavio Parenti), proprio quando quest'ultimo penserà di poter recuperare il rapporto con sua moglie.

Trame puntata di lunedì: nuova pagina per Vito e Maria che potranno restare in Italia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che per Vito il futuro non sarà più una preoccupazione. Lamantia, infatti, sarà orgoglioso di iniziare ad occuparsi della sua nuova fabbrica e mettere a punto il progetto di Matilde e di suo padre. Per lui e Maria, quindi, non ci sarà più la necessità di trasferirsi in Australia e restare in Italia sembrerà la soluzione più giusta per tutti. Anche per la signorina Puglisi sarà un bel momento perché ci sarà un grande entusiasmo per la sua nuova creazione dedicata al lancio della collezione natalizia.

Il Paradiso delle signore 8: Marcello deluso dal comportamento di Vittorio

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 20 novembre vedrà al centro dei riflettori anche Marcello che si sentirà messo da parte da Vittorio. Barbieri avrebbe voluto essere incluso negli affari del grande magazzino, ma a quanto pare non sarà così e questo lo deluderà.

Marcello non potrà fare altro che sfogarsi con Matteo e chiederà a lui un aiuto per ottenere più informazioni sui progetti di Conti per la sua azienda. Nel frattempo, Tancredi si sentirà sollevato all'idea di poter recuperare la crisi con Matilde, ma l'uomo ignorerà cosa sta accadendo alle sue spalle.

Tancredi pronto a recuperare con Matilde, ma la minaccia di Vittorio sarà vicina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che mentre Tancredi sarà convinto di poter ristabilire la serenità tra lui e sua moglie, Vittorio riceverà una notizia che potrebbe cambiare tutto. Diletta, infatti, andrà dal direttore del grande magazzino per rassicurarlo. La giornalista darà la certezza dell'attendibilità del dossier che incastra Tancredi e Conti ne sarà molto soddisfatto. Vittorio si preparerà alla prossima mossa che sarà quella di dare un aut-aut al marito di Matilde e senza perdere altro tempo si recherà da lui.