Gli spoiler della fiction La Promessa, in onda su Canale 5, raccontano che Cruz vorrà organizzare un ballo in maschera e per realizzare l'evento penserà di rubare i soldi necessari a Catalina, la cui produzione di marmellate con Pelayo va a gonfie vele. Il sergente Funes, intanto, rivelerà a Feliciano che suo padre è morto, così Petra e suo figlio partiranno per occuparsi della salma dell'uomo. Durante questo viaggio ci sarà un'atmosfera tesa e Petra morirà in circostanze misteriose

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:40 sulla rete ammiraglia Mediaset, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Cruz deruberà Catalina per organizzare un ballo in maschera

Le anticipazioni spagnole de La Promessa che andranno prossimamente in onda su Canale 5 evidenziano che la nomea di dark lady di Cruz proseguirà e avrà come obiettivo Catalina.

I telespettatori non sono nuovi alle nefandezze di Ezquerdo, difatti la stessa ha ucciso il figliastro, si è accordata con Jimena per manipolare assieme Manuel durante la sua amnesia, ha tentato di incastrare Jana e ha anche derubato Catalina usando i soldi di quest'ultima per organizzare la sua festa di compleanno.

Nelle prossime puntate, Cruz continuerà a versare in condizioni economiche disastrate, ma avrà comunque la volontà di organizzare uno sfarzoso ballo in maschera, quindi per dare vita all'evento sceglierà di derubare Catalina prelevando parte dei cospicui introiti che la ragazza e Pelayo faranno con la produzione di confetture.

Secondo il ragionamento della donna i soldi rubati a Catalina rappresentano gli interessi che le spetterebbero dopo aver scoperto che Margarita ha affidato l'amministrazione di un quarto dei suoi terreni proprio alla ragazza.

Petra morirà in circostanze misteriose

Alla tenuta arriverà Feliciano e Petra lo presenterà a tutti come suo fratello, ma la verità sulla parentela tra i due risiederà altrove.

Mentre cullerà il piccolo Diego, difatti, la domestica parlerà ad alta voce asserendo che Feliciano è in realtà suo figlio.

Il sergente Funes, successivamente, si recherà alla Promessa per dare proprio a Feliciano la notizia della morte del padre, così il ragazzo e Petra partiranno per occuparsi delle esequie. Durante il viaggio, però, qualcosa turberà gli animi di madre e figlio, ben presto anche Petra perderà la vita in circostanze misteriose.