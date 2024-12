Manuel sarà arrestato nelle prossime puntate de La Promessa e dovrà passare un periodo in carcere. Le anticipazioni rivelano che l'accusa a carico del marchesino sarà molto grave: l'omicidio di Gregorio, il marito di Pia.

Manuel griderà la sua innocenza, ma il fatto che abbia incontrato l'uomo la sera prima della sua morte complicherà di molto le cose. Per Alonso e Cruz sarà un duro colpo che comprometterà ancora una volta il buon nome della famiglia De Lujan.

L'incontro di Manuel e Gregorio

Un nuovo scandalo è pronto a sconvolgere gli equilibri de La Promessa con l'arresto di Manuel, accusato di aver ucciso Gregorio.

Tutto avrà inizio quando il marito di Pia uscirà di prigione e pretenderà di tornare con lei, terrorizzandola. La donna capirà che l'unico modo per impedire a Gregorio di fare ancora del male a lei e il suo bambino sarà simulare la sua morte e sparire dalla circolazione. I piano di Pia funzionerà per un po' di tempo, ma quando Manuel scoprirà che la donna è ancora in vita penserà di risolvere la situazione in un altro modo. Il marchesino si renderà conto che Pia non potrà mai essere libera se Gregorio resterà in città e per questo affronterà personalmente la situazione. Manuel contatterà l'ex maggiordomo e con un biglietto gli darà appuntamento in un luogo appartato per parlare con lui. Conoscendo la pericolosità di Gregorio, Manuel porterà con sé un'arma per difendersi in caso di bisogno.

Il marito di Pia si presenterà all'appuntamento con un coltello e non esiterà a minacciare Manuel che tuttavia riuscirà a calmarlo senza usare la violenza. Il marchesino proporrà a Gregorio duemila peseta in cambio delle sua partenza da Lujan. Manuel darà un appuntamento a Gregorio due giorni dopo per concludere l'accordo e tornerà alla tenuta, ma le cose non andranno come sperato.

Cruz e Alonso travolti da un altro scandalo

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il sergente Burina arriverà al palazzo con una brutta notizia: Gregorio è stato assassinato. L'unico sospettato dell'omicidio sarà Manuel che verrà arrestato e messo in carcere con la gravissima accusa. Durante l'interrogatorio, il marchesino spiegherà al sergente come sono andate davvero le cose e gli racconterà dell'appuntamento e dell'accordo con Gregorio: "Non l'ho ucciso io".

Tuttavia, Manuel dovrà restare in carcere fino a quando non riuscirà a dimostrare con i fatti la sua innocenza e per i marchesi sarà un duro colpo. Questa vicenda farà emergere inevitabilmente la notizia che Pia è ancora viva e tutto il servizio sarà sorpreso e felice per questo.

Pia al momento è tranquilla a La Promessa

Nelle puntate in onda in Italia, Pia sta vivendo un periodo molto tranquillo a La Promessa. La donna ha affidato il piccolo Dieguito alle cure della mugnaia, anche se spesso ne sente la mancanza.

Gregorio si trova in carcere per aver attentato alla vita di Pia e per il momento non rappresenta un pericolo per la governante. Presto, però, arriveranno diverse preoccupazioni per lei, a partire da Dieguito che si ammalerà di polmonite e Pia lo porterà di nascosto al palazzo.