La programmazione de Il Paradiso delle signore 8 a partire da martedì 7 novembre tornerà a essere quella standard, quindi con la messa in onda prevista subito prima del Tg1 del pomeriggio.

Dopo il cambio palinsesto di questo lunedì pomeriggio, che ha stravolto la programmazione del pomeriggio e in particolar modo quella della soap opera, a partire da martedì si ritornerà alla consueta messa in onda a partire dalle ore 16 in poi.

La programmazione de Il Paradiso delle signore del 7 novembre torna alle ore 16

L'inizio di questa nuova settimana per la soap opera che vede protagonisti fra gli altri Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è stato decisamente anomalo per gli spettatori, dato che l'appuntamento non è andato in onda nel consueto slot orario delle 16, bensì è slittato alle 16:30 circa, dopo uno speciale del Tg1 con Papa Francesco.

Una programmazione anomala per la soap, che ha spazientito alcuni telespettatori, molti dei quali si sono anche lamentati sui social network per queste variazioni di palinsesto. Alcuni, infatti, avevano ipotizzato di non poter seguire la serie in questa nuova fascia oraria e si erano detti preoccupati per la programmazione dei giorni a seguire, temendo nuovi eventuali variazioni in daytime.

L'appuntamento con la soap torna in onda prima del Tg1 pomeridiano

Alla fine, però, non sarà così. L'appuntamento con la soap opera di martedì 7 novembre tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle ore 16 alle 17 circa, subito prima del Tg1 del pomeriggio, il quale è previsto intorno alle 17, ossia nel consueto slot orario di questi mesi.

Vanno bene gli ascolti della soap opera pomeridiana di Rai 1

La regolare programmazione sarà così ripristinata per la gioia dei quasi due milioni di spettatori che tutti i giorni si collegano su Rai 1 per seguire le vicende di Maria, Adelaide e Marcello.

I dati d'ascolto di questo inizio dell'ottava stagione sono decisamente soddisfacenti per la tv di Stato: con una media del 18% di share e picchi che sfiorano anche il 21%, la soap opera riesce a tener testa alle proposte pomeridiane di Canale 5.

Il daytime di Amici 23, in onda nella stessa fascia oraria sulla rete ammiraglia del Biscione, registra ascolti di poco superiori a quelli della soap opera italiana con Vanessa Gravina e in diverse occasioni c'è stato anche un inatteso sorpasso, quindi con la vittoria della soap di Rai 1 nel daytime pomeridiano.