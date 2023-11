Lunedì 6 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni che sta dando SuperGuida Tv al termine delle riprese fanno sapere che Gemma si è riproposta a Silvio chiedendogli una seconda chance, ma lui ha detto "no". Sul fronte giovani, tante eliminazioni sia tra le corteggiatrici di Brando che tra quelle di Cristian.

Le tensioni nella 'coppia senior'

Continuano senza sosta le registrazioni di U&D: come aveva anticipato il blogger Pugnaloni qualche giorno fa, la redazione ha convocato il cast agli Elios per nuove riprese il 5, il 6 e il 7 novembre.

Tra i protagonisti di questo periodo ci sono Alessio e Claudia che hanno litigato per diverse incomprensioni, a partire dal rapporto che lei ha mantenuto con l'ex fidanzato.

Dopo un'iniziale indecisione dell'uomo (che per qualche settimana ha frequentato anche Barbara), questa conoscenza sembrava procedere nel migliore dei modi, tra baci appassionati in studio e il "no" di entrambi alle uscite con altre persone.

Quando sembrava vicino il fidanzamento, e quindi l'addio al programma in coppia, la dama e il cavaliere hanno cominciato a discutere e a mettersi in dubbio reciprocamente.

Gli spoiler fanno sapere che si è presentato in studio l'ex di Claudia chiedendole una seconda possibilità, ma lei ha detto "no".

Tutta questa situazione ha indispettito Alessio, che non ha nascosto di esserci rimasto male per tutto quello che è successo ultimamente.

Ennesima delusione per Gemma Galgani

Accantonata la conoscenza con Maurizio non per sua scelta, da qualche settimana Gemma sta vivendo un periodo piuttosto "povero" di emozioni.

Il cavaliere al quale aveva dichiarato amore dopo un mese e mezzo di appuntamenti senza baci, infatti, ha lasciato Galgani e ha iniziato una frequentazione piuttosto importante con Elena.

I due sono usciti insieme per un po' ma, quando gli opinionisti hanno cominciato ad attaccarli e a metterli in dubbio in tutte le puntate, hanno scelto di lasciare il programma: il primo passo verso l'addio l'ha fatto la dama ma Laudicino l'ha seguita immediatamente.

Nelle scorse ore, però, Gemma è tornata al centro dell'attenzione per un possibile riavvicinamento con Silvio.

La torinese si è riproposta a Venturato chiedendogli un'altra possibilità, ma lui l'ha rifiutata dicendo che non ama le "minestre riscaldate". Il cavaliere ha motivato il suo "no" dicendo che la storia con Galgani non ha funzionato la prima volta ed è improbabile che le cose cambino.

Prima sfilata maschile

Per quanto riguarda i ragazzi che sono rimasti nel cast del Trono Classico dopo il ritiro di Manuela Carriero, continuano le loro conoscenze in esterna.

Cristian si sta concentrando molto su Virginia e Valeria (le ha baciate entrambe nei giorni scorsi), mentre Brando sta uscendo da tempo sia con Beatriz che con Raffaella.

Tutti e due i protagonisti di U&D, però, nella registrazione del 6 novembre hanno visto andare via un bel po' di loro pretendenti. A sfilare in passerella sono stati i cavalieri del parterre: il tema scelto dalla redazione era "Vieni a scoprire la cosa migliore".