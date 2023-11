Si sono svolte questo lunedì 6 novembre le nuove riprese di una nuova puntata di Uomini e donne. Il sito SuperGuidaTv ha svelato alcune delle cose che sono successe in studio nel pomeriggio: Claudia si è confrontata con il suo ex fidanzato che chiedeva un'altra possibilità, ma ha anche litigato con Alessio, mentre Gemma è stata respinta da Silvio. Tutti i cavalieri del parterre, invece, hanno partecipato a una sfilata sul tema "Vieni a scoprire la cosa migliore".

Tensione fra Alessio e Claudia

Le anticipazioni della registrazione di U&D che si è svolta lunedì 6 novembre riguardano soprattutto i protagonisti del Trono Over.

Claudia e Alessio hanno litigato un'altra volta a causa dell'ex fidanzato di lei: l'uomo si è presentato agli Elios per chiedere alla dama un'altra chance, ma lei è stata irremovibile e non è tornata sui suoi passi.

Nonostante questo il cavaliere si è detto turbato e ferito dalle cose che sono accadute nelle ultime puntate, quindi non è scontato che la frequentazione con la pugliese andrà avanti.

Per il momento, dunque, la "coppia" non lascerà lo studio perché ci sono ancora troppe incomprensioni e una mancanza di fiducia reciproca che è emersa soprattutto nel corso delle riprese di questi giorni.

Il colpo di scena di Gemma a U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata al termine della registrazione di U&D è quella sull'inaspettato tentativo di riavvicinamento di Galgani a un suo ex pretendente.

Il 6 novembre Gemma si è riproposta a Silvio ma ha ricevuto un "no" come risposta. Il cavaliere non se l'è sentita di riprendere una frequentazione con la dama che ha corteggiato per mesi la scorsa primavera, anche perché a lui non piacciono le "minestre riscaldate".

La 73enne ha cercato di riallacciare un rapporto con Venturato a qualche settimana dalla fine della conoscenza con Maurizio Laudicino, ancora assente come Elena Di Brino (i due hanno lasciato insieme il programma una decina di giorni fa).

Il protagonista del Trono Over, invece, guarda avanti e non intende vivere ritorni di fiamma né con Gemma né con le altre signore che ha frequentato in questo periodo (in primis Donatella e Gabriella).

Il défilé degli.uomini del parterre

Per la prima volta in questa stagione di U&D a sfilare in passerella sono stati i cavalieri: Alessio, Gianluca, Silvio e gli altri componenti del parterre maschile hanno fatto un défilé sul tema "Vieni a scoprire la cosa migliore".

Le anticipazioni che stanno circolando in rete sulle riprese odierne del dating-show, però, riguardano anche i tronisti che cercano l'anima gemella in tv.

Brando è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice, mentre Cristian è andato a riprendere Virginia e due sue pretendenti si sono auto eliminate.