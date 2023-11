Le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 al 7 dicembre 2023 raccontano si che Matilde, delusa da Conti per averle nascosto la verità sul marito e dopo aver lasciato Tancredi, decide di partire per il Giappone.

Tuttavia, Vittorio cerca di sorprendere Matilde con un regalo e soprattutto le confessa di amarla.

Nel frattempo, Vito è pronto a fare la proposta di matrimonio a Maria [VIDEO], ma non sa come muoversi ed è ignaro del fatto che Matteo sia innamorato della sua fidanzata. Marcello, invece, rimane spiazzato da un incontro con una misteriosa ragazza.

Matilde vuole trasferirsi in Giappone

La delusione di Matilde per quanto scoperto su Tancredi la porta a fare una scelta che cambierà per sempre il suo futuro: partirà per il Giappone, lasciando Milano e provando a voltare pagina. Tancredi è pronto a riconquistarla e fa di tutto per avere il suo perdono, ma senza risultato.

Vittorio soffre per la rabbia di Matilde nei suoi confronti, ormai non ha più alcuna fiducia. Anche Umberto prova a farla ragionare cercando di coinvolgere Flora.

Flora non è d'accordo con Umberto e non ha intenzione di far tornare Matilde sui suoi passi.

Vittorio dichiara il suo amore a Matilde

Matilde prega Flora di non dire nulla a Vittorio riguardo la sua decisione di partire per il Giappone, ma le cose non vanno come previsto.

Davanti alla possibilità di perderla, Conti si fa coraggio e gioca le sue ultime carte.

Nelle nuove puntate settimanali Vittorio sorprende Matilde con un regalo e le dichiara di essere innamorato di lei. A quel punto, succede qualcosa di imprevisto che cambierà le dinamiche della soap.

Nel frattempo Marcello incontra una ragazza misteriosa con la quale ha un battibecco.

Non sarà l'unica occasione nella quale i due avranno modo di vedersi.

Vito chiede a Maria di sposarlo

Maria è ancora molto confusa: da una parte c'è Vito, il suo porto sicuro e colui con il quale pensava di passare il resto della vita. Dall'altra però c'è Matteo, sempre nei suoi pensieri.

Vito capisce che è arrivato il momento di fare la proposta di nozze a Maria e vuole farlo in grande stile, coinvolgendo lo staff del Paradiso delle signore.

Ironia della sorte, chiede aiuto proprio a Marcello che, per allontanare ogni sospetto, accetta di dargli una mano.

Infine Agata ancora incredula per il fatto che la sua famiglia abbia accettato di farle seguire il corso di disegno, fantastica sul suo futuro, appoggiata come sempre dal fedele amico Roberto.

Ricordiamo che l'8 dicembre la soap non andrà in onda su Rai 1.