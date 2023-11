Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in onda su Rai 1 succederà qualcosa di imprevisto tra Matilde e Vittorio, dopo che Flora non manterrà la promessa fatta all'amica.

Matilde ha deciso di partire per il Giappone, delusa dal comportamento degli uomini più importanti della sua vita: da una parte Tancredi, che l'ha ingannata per anni dichiarandosi estraneo alla tragedia che ha distrutto il suo mobilificio e dall'atra Vittorio, da tempo a conoscenza di questa amara verità.

Flora sarà decisa ad agire prima che sia troppo tardi e così informerà Vittorio dell'imminente partenza di Matilde per il Giappone.

A quel punto, succederà qualcosa di inaspettato tra i due.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Vittorio e Matilde: un evento inaspettato cambia le loro vite

Matilde è stata ferita da Vittorio che le ha nascosto per mesi il fatto di essere a conoscenza che Tancredi sia stato il mandante dell'incendio. La fiducia nei suoi confronti è ormai persa. Tancredi, nel frattempo, prova in ogni modo a farsi perdonare da lei, chiedendo persino a Flora un appoggio che, tuttavia, non riceve.

Flora è dalla parte di Matilde e sa che non ama davvero Tancredi. Gli ha concesso una seconda possibilità per cercare di salvare il loro matrimonio, ignara di tutti gli inganni tessuti alle sue spalle, da quello al mobilificio al piano stretto con Umberto per affossare Ezio, Gloria e Vittorio.

Conti, non avendo più nulla da perdere, ha dichiarato il suo amore a Matilde facendole recapitare un regalo speciale. Flora non manterrà la promessa fatta all'amica di non dire nulla in merito alla decisione di partire per il Giappone e informa Vittorio. A quel punto, tra i due succede qualcosa di inaspettato.

Vittorio scopre che Matilde vuole partire per il Giappone

Anche se Tancredi è disperato per aver perso Matilde, non si arrende e prova in tutti i modi a riconquistarla, consapevole di essere solo nella sua disperata impresa. La stessa Flora gli ha negato il suo aiuto.

Intanto, Irene scopre chi si cela realmente dietro l'importante offerta di lavoro che le ha fatto Flora e medita sul suo futuro.

A proposito di scoperte, Marcello viene a sapere un interessante retroscena su Rosa ma non sa se riferirlo o meno ad Armando, temendo le conseguenze.

Vito vuole fare la proposta di nozze a Maria, coinvolgendo tutto lo staff del Paradiso delle signore, con l'augurio che la sua fidanzata resti piacevolmente sorpresa. Matteo lo viene a sapere e non è facile per lui accettare che la ragazza della quale si sta innamorando, presto sarà una donna sposata. Nonostante il suo dolore, decide di mettere da parte i suoi sentimenti e offre a Vito il suo aiuto.