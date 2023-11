Adelaide torna a Milano nella puntata Il Paradiso delle Signore del 15 dicembre 2023, e non lo fa da sola. Con lei c'è Marta Guarnieri, pronta a dare una svolta alle trame della soap. Lo aveva già annunciato Roberto Farnesi, stuzzicando la curiosità dei telespettatori dicendo che sarebbero tornati due personaggi chiave. Uno di questi è proprio Marta, che rientrerà in città in compagnia della contessa, della quale si sentiva la mancanza. Vittorio, nel frattempo, ha ceduto alla passione con Matilde mettendo da parte i sensi di colpa.

Chi remerà contro l'amore di Vittorio e Matilde sarà Tancredi, distrutto sotto ogni fronte.

Oltre al rinvio dell'intervento alla gamba, è stato lasciato dalla moglie, confermando così i suoi sospetti riguardo alla passione di lei per Vittorio. A quel punto il desiderio di vendetta prenderà il sopravvento.

Marta torna ne Il Paradiso delle signore 8

Ora è una certezza il ritorno di Marta nella soap, dando forma alle indiscrezioni a riguardo che spopolavano sui social questa estate. L'ex moglie di Vittorio, che ha scelto di voltare pagina oltreoceano, rientrerà a Milano in compagnia di Adelaide, che avrà modo di raccontare che cosa è successo in Svizzera con Odile.

Vittorio si troverà di fronte la sua ex moglie e per la quale era disposto a tutto. Il suo cuore però non sarà libero perché si lascerà andare alla passione con Matilde, anche se non alla luce del sole.

Non dimentichiamo infatti che Frigerio è sposata e di fatto commetterà il reato di adulterio, punibile negli anni nel quali è ambientata la soap. A tal riguardo Tancredi mediterà di denunciarla.

Ancora non si sa il motivo legato al ritorno di Marta nel Paradiso delle signore ma senza dubbio darà un bello scossone alle trame e, chi lo sa, anche alla vita di Conti.

Anche il ritorno di Adelaide cambierà le carte in tavola, visti gli intrighi che si sono creati tra Umberto, Flora, Tancredi e Vittorio. Non sarà nemmeno semplice gestire il rapporto con Marcello, che dovrà per forza di cose incontrare spesso al Circolo. E poi c'è Marta, di nuovo a Milano, che non potrà non essere indifferente agli occhi di Vittorio, sebbene abbia scelto di stare con Matilde.

Marta e Vittorio, un amore tormentato dal destino

Il matrimonio di Vittorio non è mai stato facile e le cose si sono complicate dopo la scoperta di Marta di non poter aver figli. Nonostante ciò, Conti le ha sempre dimostrato il suo amore incondizionato e non solo in questa triste circostanza: ha perdonato un tradimento.

Eppure l'amore che li legava non è stato sufficiente a fare in modo che restassero uniti, vuoi per orgoglio, vuoi per un destino avverso. Ora per Vittorio si presenta di nuovo il momento in cui sarà faccia a faccia con Marta e sarà inevitabile fare i conti con i suoi sentimenti.