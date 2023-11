Le trame delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Roberta Di Padua deciderà di uscire in esterna con l'ex fidanzato di Ida Platano, Alessandro Vicinanza.

I due riprenderanno in mano le redini della loro conoscenza dopo che in passato il cavaliere aveva scelto di concentrarsi sul suo percorso con la dama siciliana: in esterna tra Roberta e Alessandro scatterà anche il bacio.

Tuttavia, la loro frequentazione durerà poco: secondo le anticipazioni successive Roberta deciderà di interrompere la conoscenza con Alessandro perché lui è interessato a conoscere anche altre dame.

Gemma si ritroverà senza pretendenti in studio e, a differenza di quanto è accaduto all'inizio di questa edizione, non sarà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show.

Scatta il bacio tra Roberta e l'ex fidanzato di Ida Platano

Il ritorno di Alessandro Vicinanza non passerà inosservato in studio, dato che l'ex fidanzato di Ida Platano preciserà subito di non essere interessato a riconquistare il cuore della dama siciliana, quest'anno diventata una delle troniste in studio.

Alessandro vorrà voltare pagina e si dirà pronto a riprendere in mano le redini del suo percorso con Roberta Di Padua, dopo che già in passato i due avevano provato ad approfondire la conoscenza.

La coppia deciderà di fare un'esterna insieme: trascorreranno una serata di grande intensità e nel raccontare in studio quanto è successo tra di loro, sveleranno che si sono lasciati andare anche ad una serie di baci.

Roberta si lascerà trasportare dalla passione con Alessandro, nonostante quest'ultimo, nel corso dell'ultima registrazione, ha precisato di non voler dare l'esclusiva alla dama napoletana.

Alessandro Vicinanza delude subito Roberta Di Padua nelle prossime puntate

Pur ammettendo di essere stato molto bene in sua compagnia, Alessandro ha scelto di non precludersi a nuove conoscenze con altre dame e in questo modo ha deluso le aspettative di Roberta.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Maria De Filippi racconterà in studio che una dama in particolare presente nel parterre over avrebbe fatto breccia nel cuore di Alessandro.

Lui, però, in studio preferirà non svelare già il nome e per tale motivo Roberta deciderà di chiudere la frequentazione e voltare pagina.

Gemma Galgani senza nuovi pretendenti, Armando Incarnato assente in studio

Per Gemma, invece, non sono previsti nuovi pretendenti in studio. La dama torinese continuerà ad essere in disparte nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione, complice l'assenza di dinamiche e flirt che la riguardano.

Tra gli assenti in studio spiccherà anche il nome di Armando Incarnato che, dopo aver preso parte alla registrazione di qualche settimana fa, non si è più presentato in studio e non sono mai stati forniti dettagli sui motivi.