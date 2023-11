Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 non si esclude che Matteo possa decidere di dichiararsi apertamente a Maria Puglisi e confessarle così di provare un sentimento vero e autentico nei suoi confronti.

Intanto in casa Amato potrebbe esserci una sorpresa del tutto inaspettata: non si esclude infatti che Agnese, dopo un lungo periodo di assenza lontano da Milano, possa ritornare dai suoi cari per trascorrere insieme il periodo delle feste natalizie.

Matteo, possibile dichiarazione a Maria Puglisi nelle prossime trame della soap opera Rai

Maria e Matteo continuano ad essere al centro delle dinamiche della soap: nel corso dei prossimi episodi qualcuno svelerà infatti alla stilista che Portelli prova qualcosa di forte nei suoi confronti.

Una confessione che metterà in crisi Maria, al punto che la stilista potrebbe sentire il bisogno di affrontare direttamente il giovane contabile del grande magazzino milanese e chiedergli come stiano realmente le cose.

A quel punto Matteo si ritroverebbe messo alle strette e finalmente dirà a Puglisi di essersi innamorato di lei e di non volerla perdere.

La dichiarazione d'amore di Portelli finirebbe per creare un vero e proprio terremoto emotivo nel cuore della stilista che, già da un po' di tempo, non sembra essere più sicura dei sentimenti che prova nei confronti del suo fidanzato Vito Lamantia.

Le ipotesi: Maria Puglisi mette in discussione la storia con Vito

Maria a quel punto metterebbe di nuovo in discussione la sua storia d'amore e di conseguenza vacillerà anche il possibile matrimonio con l'ex contabile del grande magazzino milanese, nozze queste fortemente volute dai suoi genitori.

Matteo, dal canto suo, dopo essere uscito allo scoperto con quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti della stilista potrebbe decidere di non rassegnarsi e giocarsi il "tutto per tutto" per provare a fare in modo che la Puglisi possa decidere di viere una storia d'amore con lui.

Agnese Amato potrebbe ritornare nelle puntate di Natale

In casa Amato, invece, potrebbe esserci il fatidico e atteso ritorno di Agnese in vista del periodo natalizio.

L'ex sarta del grande magazzino aveva deciso di trasferirsi a Londra per iniziare una nuova fase della sua vita, ma non si esclude che possa ritornare nel corso degli episodi trasmessi durante il mese di dicembre per trascorrere in famiglia il periodo delle festività.

Un rientro che renderebbe Armando l'uomo più felice del mondo, così come anche il giovane Salvatore pronto a mostrare alla sua amata madre la nuova caffetteria che ha aperto a Milano.