Nelle puntate di Terra Amara in onda il 3 e il 4 dicembre il pubblico di Canale 5 si dovrà preparare a dire addio a Müjgan, che morirà a causa di un incidente aereo. Fekeli scoprirà la notizia attraverso la radio: verrà comunicato che il volo Adana-Istanbul è caduto nella zona di Konya e che nessun passeggero è sopravvissuto.

Müjgan lascia Çukurova per trasferirsi a Istanbul

Müjgan non riesce più a tollerare l'atteggiamento di Fikret: invece di pensare al loro futuro concentra tutte le sue forze sulla vendetta contro Demir. Lo metterà con le spalle al muro: deve scegliere tra lei e i suoi piani vendicativi, e lui opterà proprio per questi ultimi.

Decisa a farsi una nuova vita, Müjgan accetterà una prestigiosa proposta di lavoro che le ha procurato Lütfiye: un posto da medico in una clinica privata di Istanbul. La ragazza farà le valigie, ma prima di trasferirsi con Kerem Ali vorrà recarsi in città da sola per trovare una casa.

Fikret si decide a chiedere in sposa Müjgan

Fekeli e Lütfiye si occuperanno del bambino, e tutti insieme accompagneranno Müjgan all'aeroporto di Adana. In quel preciso istante, però, anche Fikret penserà alla situazione vissuta con la ragazza: sarebbe veramente da stupidi rovinare tutto per la vendetta contro Demir. Così prenderà una decisione inaspettata: abbandonare il suo piano di vendetta e chiedere a Müjgan di sposarlo.

Correrà in aeroporto per fermarla, ma purtroppo il suo volo sarà già partito. Così deciderà di andare dai suoi zii per annunciare le sue intenzioni. Loro saranno abbastanza titubanti visti i trascorsi del nipote, ma alla fine gli daranno la loro benedizione con la speranza che possa seriamente rendere felice Müjgan. Una notizia, però, scombussolerà tutti i piani.

Fekeli scopre che Müjgan è morta

Fekeli ascolterà il radiogiornale che annuncerà una notizia dell'ultima ora: l'aereo del volo Adana - Istanbul si è schiantato al suolo nella zona vicino a Konya, le cause dell'incidente restano ancora sconosciute. Secondo le prime informazioni non ci sarebbe nessun superstite: tutti i 111 passeggeri e i 6 membri dell'equipaggio sarebbero deceduti.

A Fekeli gelerà il sangue, soprattutto quando sentirà dalla viva voce del giornalista che tra i morti ci sarebbe la dottoressa dell'ospedale di Çukurova, Müjgan Akkaya. Non riuscirà a credere di dover affrontare l'ennesimo lutto dopo la morte della sua amata Hünkar e di Yilmaz, e in più penserà anche a Kerem Ali, così piccolo ed è già orfano di entrambi i genitori.

Lütfiye si sentirà in colpa per averle procurato quel posto di lavoro a Istanbul e anche Fikret sarà dello stesso avviso: se non l'avesse lasciata probabilmente sarebbe ancora viva.