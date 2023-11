Vittorio Menozzi avrebbe pronunciato una bestemmia al Grande Fratello: è questa l'ultima novità che arriva dal Reality Show targato Mediaset.

Giovedì 23 novembre, un utente di X (ex Twitter) ha di fatti pubblicato un video in cui si nota il 23enne intento a ridere in cucina insieme a Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Paolo Masella e Mirko Brunetti incappando purtroppo per lui nella presunta espressione vietata.

Dopo la possibile bestemmia, la regia ha immediatamente cambiato l'inquadratura focalizzandosi su Grecia Colmenares.

L'episodio 'incriminato'

Nel video pubblicato da un utente su X si scorgono Mirko Brunetti, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Letizia Petris e Vittorio Menozzi intenti a ridere e scherzare in cucina. Ad un certo punto Menozzi scoppia a ridere e sembra pronunciare una parola blasfema.

A quel punto la regia ha immediatamente cambiato inquadratura, prima focalizzandosi sul salotto della casa di Cinecittà e poi sulla zona beauty dove si trovava Grecia Colmenares intenta a fare un bagno caldo.

Cosa rischierebbe Menozzi?

Vittorio Menozzi potrebbe essere squalificato dal GF nel caso in cui gli autori dovessero confermare che è stata pronunciata una bestemmia. Tra l'altro questa settimana il 23enne emiliano si trova al televoto eliminatorio con Rosy Chin e Angelica Baraldi: in caso di infrazione del regolamento, il televoto verrà annullato.

All'interno della casa di Cinecittà da regolamento non sono ammesse parole blasfeme: del resto anche in passato da questo punto di vista gli autori hanno adottato la politica della tolleranza zero.

Il commento di alcuni fan

Sotto al post in cui viene ripresa la presunta bestemmia pronunciata da Vittorio Menozzi, i fan del reality show hanno espresso un loro commento.

L'autore del video è certo: "Vittorio ha bestemmiato". Un altro ha affermato: "Io su queste cose sono sempre scettica. Mi dispiace che si tratti di Vittorio Menozzi, ma ho sentito la bestemmia". Un ulteriore telespettatore ha invece avanzato un'insinuazione a carico del programma: "È già la terza bestemmia di Vittorio in due mesi, ma il GF non interviene.

Negli anni precedenti invece gente che ha bestemmiato mezza volta è stata eliminata subito".

Tra i vari commenti i pareri risultano essere discordanti, c'è anche chi sostiene infatti che il concorrente si sia fermato in tempo. Un altro utente riferisce di non avere sentito nulla, mentre un altro ancora ha fatto notare che se Vittorio Menozzi verrà squalificato in presenza di episodi simili bisognerà adottare la stessa politica anche a carico degli altri concorrenti.