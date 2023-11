Dagli spoiler di Terra Amara si evince che Zuleyha Altun scomparirà nel nulla senza lasciare alcuna tracci, insieme ai figli Adnan e Leyla durante una vacanza con il neo marito Hakan Gumusoglu, il quale temerà che il suo nemico Hamran l’abbia rapita.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha e Hakan si sposano, arriva Hamran a Cukurova

Nei futuri episodi, Zuleyha (Hilal Altınbilek) volterà pagina convolando a nozze con Hakan (İbrahim Çelikkol). La fanciulla sposerà il ricco imprenditore, ma dopo il lieto evento non gli nasconderà di essere preoccupata per la presenza del malvagio Abdülkadir (Erkan Bektaş) a Cukurova.

Nel contempo Fikret (Furkan Palali) farà la conoscenza della giovane insegnante Zeynep (Ümit Beste Kargın), dopo aver esternato la sua felicità a Zuleyha per il suo matrimonio. Appena faranno ritorno alla tenuta, i novelli sposi Hakan e Altun si prometteranno di stare per sempre insieme.

Successivamente Hakan deciderà di andare in vacanza con la moglie e i figliastri Adnan e Leyla, nascondendo il vero motivo della partenza: in particolare l’uomo sarà turbato dall’arrivo del nemico Hamran a Çukurova, per vendicarsi di lui e Abdülkadir. Prima di partire, Hakan verrà minacciato proprio da Hamran: “Ti ucciderò alle spalle, come hai ucciso mio padre". A intervenire in difesa di Hakan ci penserà Abdülkadir, ferendo Hamran in una sparatoria.

A questo punto Hakan approfitterà della luna di miele per proteggere la sua famiglia: Zuleyha appena arriverà in albergo avrà dei sospetti sul comportamento del marito, infatti gli dirà: “Cosa mi nascondi?”.

Hakan si accorge della sparizione di Altun e dei figliastri, Sermin e Betul cacciate da Abdülkadir

Ben presto la menzogna di Hakan verrà scoperta da Altun, infatti apprenderà che in realtà ha deciso di andare in vacanza per qualche giorno per allontanarla da Cukurova.

L’uomo continuerà a non essere sincero con la moglie, la quale non esisterà a spiare un suo incontro con Bahap e Abdülkadir. Quando tornerà in hotel Hakan si accorgerà della sparizione improvvisa di Zuleyha e dei bambini Adnan e Leyla e chiederà aiuto a Fikret appena saprà che la sua amata non si trova neanche alla tenuta Yaman.

Nel contempo Abdülkadir caccerà di casa Betul (Iladya Cevik) e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) facendole rimanere senza una lira, dopo aver scoperto che si erano rifugiate da Bahap. Sermin però rassicurerà la figlia dicendole di aver rubato una notevole quantità di denaro a Colak (Altan Gördüm) e che potranno portare a termine il loro piano contro Zuleyha.

Intanto tutti i dipendenti della villa Yaman si metteranno alla ricerca dell’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur).