Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 non si esclude che Matilde e Vittorio scappino da Milano per vivere il loro amore (ancora non palesato) lontani da occhi indiscreti e dal perfido Tancredi.

Adelaide, invece, dopo un lungo periodo di assenza ritornerebbe nuovamente in città e lo farebbe insieme a sua figlia Odile, con la quale sta cercando di ricostruire il loro legame affettivo.

Vittorio decide di dichiararsi a Matilde nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Matilde si ritroverà a fare i conti con una amara delusione quando scoprirà che Vittorio sapeva da diverso tempo della colpevolezza di Tancredi nell'incendio che ha colpito il mobilificio della sua famiglia, ma ha scelto di tacere.

Per tale motivo Conti deciderà di intervenire e deciderà di dichiarare tutto il suo amore a Matilde, confessandole per la prima volta quelli che sono i suoi sentimenti.

Eppure Matilde ha scelto di partire per il Giappone e lasciare Milano definitivamente, tanto da portare Conti a fare un gesto importante.

Non si esclude che l'uomo possa fermare la partenza della donna e chiederle espressamente di stare con lui.

Matilde e Vittorio forse costretti a fuggire per amore

Le parole di Vittorio finirebbero così per convincere Matilde a chiudere definitivamente con Tancredi.

Ma, a tal proposito, non si esclude che il perfido Sant'Erasmo possa rendere la vita impossibile a questa nuova coppia durante le prossime puntate della soap opera.

L'uomo finirebbe per impedire ai due innamorati di vivere questa storia alla luce del giorno, al punto che Matilde e Vittorio si ritroverebbero costretti a scappare via da Milano.

Si assisterebbe così a una fuga della coppia, dato che Matilde è sposata ufficialmente con Tancredi e nell'Italia degli anni '60 non era previsto il divorzio.

Adelaide sarebbe pronta a tornare in città con sua figlia Odile

Per la contessa Adelaide, invece, giungerebbe il momento di rimettere piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e questa volta sarebbe accompagnata da sua figlia Odile.

La donna ha scelto di trasferirsi in Svizzera per far sì che sua figlia tornasse a fidarsi di lei e dopo aver riconquistato la sua piena fiducia non è escluso che possa chiederle di seguirla in Italia, così da riprendere in mano le redini delle sue attività.

Odile si appresterebbe così a diventare una delle nuove protagoniste della soap opera di Rai 1, mirando a un ruolo da protagonista nel corso della nona stagione.