Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1 dicembre 2023 Matilde viene a sapere che Vittorio l'ha sempre ingannata riguardo le bugie su Tancredi sull'incendio al mobilificio e non riesce a darsi pace. L'uomo del quale si fidava e per il quale ha rischiato di perdere il marito non è stato sincero con lei per tutto questo tempo. Sarà il colpo di grazia che la farà sprofondare nella disperazione.

Matilde ha preso anche una decisione sul suo matrimonio con Tancredi, scegliendo di lasciare sia il marito che Villa Guarnieri. Ciro prende una decisione riguardo ad Agata che rivoluziona completamente il suo futuro a Milano.

Le anticipazioni, però, non rivelano i dettagli di questa scelta di Ciro.

Matilde scopre le bugie di Vittorio

Dopo l'incidente che lo ha fatto finire in ospedale, Tancredi ha scoperto che non può operarsi alla gamba e tornare a camminare come prima. Deluso, firma le dimissioni contro il parere dei medici e torna a casa, ma trova una brutta sorpresa. Matilde non c'è più, non può perdonarlo dopo aver saputo che è stato lui a distruggere il mobilificio.

A nulla servono le sue suppliche. Matilde è decisa a stare lontano da lui. Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore dicono che Tancredi sospetta di Vittorio e crede che la moglie sia andata da lui per chiedergli ospitalità. Tra i due c'è l'ennesimo scontro.

Matilde resta senza parole quando scopre che Vittorio era al corrente della verità su Tancredi ed era in possesso del dossier che lo incastrava. La sua delusione sarà cocente.

Vittorio perde la fiducia di Matilde

Conti non sa come reagire e come giustificarsi. Anche se animato da buone intenzioni, ha comunque tenuto all'oscuro Matilde della verità sull'incendio al mobilificio, coprendo Tancredi per non farla soffrire.

Matilde ha ricevuto il colpo di grazia, anche l'uomo nel quale aveva riposto tutta la sua fiducia l'ha ingannata e si sente sola, incompresa e trattata come un burattino.

Nel frattempo, Ciro davanti al talento innegabile di Agata prende una decisione sul suo futuro in grado di cambiare per sempre la sua vita a Milano e non solo.

Matilde non porta buone notizie a Tancredi

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore della puntata dell'1 dicembre vedono Agata incredula davanti alla decisione del padre e ne parla con Maria che è sempre stata dalla sua parte.

Dopo essere andata via Frigerio fa rientro a Villa Guarnieri per un confronto con Tancredi. Come è ben facile immaginare Matilde non porta buone notizie per il marito. Ferma nella sua scelta, non ha intenzione di perdonarlo e di concedergli l'ennesima possibilità.

Come se non bastasse, ora Matilde si sente senza alcun supporto dopo aver scoperto che Vittorio era al corrente di tutta la triste vicenda legata all'incendio del mobilificio.