Ennesimo rimprovero di Maria De Filippi ai ragazzi di Amici per le mancate pulizie della casetta dove vivono. Nel corso della puntata che è andata in onda il 26 novembre, infatti, la presentatrice ha sbottato perché alcuni allievi non contribuiscono nelle faccende domestiche e persone come Mew si rifiutano di mangiare per lo sporco che c'è in cucina e nelle altre stanze. Zerbi ha sospeso la maglia ad Holden mentre Lorella e Anna si sono prese del tempo per decidere se prendere provvedimenti nei confronti di Mida e Ayle, tra i tre titolari meno collaborativi.

Lo sfogo della padrona di casa di Amici

Nel corso di una puntata di Amici decisamente movimentata (la doppia eliminazione di Chiara e Stella, la sfida "congelata" di Nicholas e le liti tra i professori su Holy Francisco e Sarah), Maria ha trovato il tempo di rimproverare i ragazzi per lo sporco che c'è in casetta.

Dopo aver mostrato le immagini di piatti impilati in cucina, cibo sparso in giro, mozziconi di sigarette per terra e letti disfatti, la presentatrice del talent ha raccontato di aver chiesto a chi segue gli allievi 24 ore su 24 di fare i nomi dei meno collaborativi.

Holden, Ayle e Mida sono risultati i tre che non puliscono e che non aiutano gli altri nelle faccende, per questo la produzione ha sollecitato gli insegnanti a pensare ad una punizione per loro.

Rudy ha subito comunicato il provvedimento disciplinare per Holden: maglia sospesa fino a nuovo ordine e strigliata davanti a tutti. Lorella e Anna si sono prese del tempo per riflettere su cosa fare con i loro "pupilli".

Il retroscena sul disagio della cantante di Amici

"Ogni anno la stessa storia, quello che fate a casa vostra dovete farlo anche qui", ha esordito Maria nel rimprovero che era rivolto solo ad alcuni dei titolari della classe.

Holden ha accettato il provvedimento di Rudy ma prima ha chiarito che in cucina ha sempre aiutato, Ayle e Mida hanno contestato la decisione di chi li ha inseriti nel gruppetti di chi pulisce meno, in particolare l'ultimo arrivato che ha detto che il suo nome sarebbe stato fatto solo su richiesta della produzione.

"Questo non è vero, nessuno di noi ha chiesto un terzo nome.

Voi non c'eravate ma quando siete tornati vi hanno informati", ha replicato De Filippi con un tono di voce decisamente stizzito.

Quando il cantante del team Cuccarini ha cercato di spiegare perché a volte non si rispettano i turni delle pulizie, la padrona di casa di Amici ha sbottato: "Lì c'è lo schifo e Mew non mangia. Ha smesso di farlo perché le fa schifo dove si trova. Questa cosa è impensabile".

Attesa per il daytime di Amici del 27 novembre

"Il problema delle pulizie c'è da due mesi", ha proseguito Maria nel controbattere a Mida che spiegava il perché della scarsa organizzazione in casetta.

Dopo aver ascoltato le giustificazioni dei tre allievi che aiutano meno nelle faccende domestiche, inoltre, la presentatrice ha chiarito: "Fate attenzione a dire le bugie davanti a me, io so le cose".

I fan di Amici sono curiosi di sapere cosa accadrà nel daytime del 27 novembre, ovvero se Lorella e Anna puniranno i loro alunni come ha fatto Zerbi con Holden.