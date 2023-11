Mujgan e Fikret saranno protagonisti nella puntata di Terra Amara in onda mercoledì 29 novembre. Come annunciano le anticipazioni, la dottoressa tornerà al ranch e riferirà a Fekeli di essere certa dell'innocenza di Demir. Yaman, nel frattempo, si troverà in carcere perché accusato da Umit di averla spinta giù dalle scale al culmine di una lite. Fekeli non sembrerà comunque disposto a perdonare sua nuora.

Mujgan volterà le spalle a Fekeli scegliendo di seguire Fikret con Kerem Ali

Presto per Fikret le cose si metteranno molto male. Dopo aver visto fallire l'ennesimo piano per distruggere il matrimonio di Demir, l'uomo sarà mandato via da Cukurova ad opera di Fekeli.

Dalla sua parte, però, avrà Mujgan che sarà disposta a lasciare il ranch di nascosto con Kerem Ali. La dottoressa sarà decisa a seguirlo e costruire una vita con lui lontano da Cukurova. Prima di lasciare la città, Fikret andrà a prendere le sue cose a casa di Umit che durante una brutta discussione con lui cadrà dalle scale. Il nipote di Fekeli non si farà scrupoli e, preso dalla fretta di partire, lascerà la sua complice in fin di vita. La donna sarà ritrovata da Sermin che la salverà portandola in ospedale: le sue condizioni saranno comunque gravi. Ignara di tutto, Mujgan lascerà la città con il suo uomo, certa di un futuro migliore con lui.

La dura verità sarà un pugno nello stomaco per Mujgan

Quando sarà in albergo a Istanbul, Mujgan apprenderà dai giornali che Umit è ricoverata in ospedale in condizioni critiche e telefonerà subito a Bahtiyar. Quest'ultimo confermerà la notizia alla dottoressa, aggiungendo di essere molto preoccupato per la vita di Umit. Il cugino di Fikret, inoltre, informerà Mujgan del fatto che Demir è stato arrestato come principale sospettato, nonostante si professi innocente.

Bahtiyar non nasconderà che tutti loro, compreso Fekeli, pensano che sia stato Fikret a ridurre in fin di vita Umit. A quel punto Mujgan resterà senza parole e dubitando dell'uomo che ha accanto lascerà Istanbul.

Fekeli irremovibile non riuscirà a perdonare subito Mujgan al suo ritorno

Mujgan continuerà ad essere tormentata dal pensiero che Fikret abbia avuto il coraggio di lasciare Umit in fin di vita senza aiutarla.

La dottoressa Kahraman prenderà così la decisione di tornare al ranch da Fekeli per dirgli di essere certa dell'innocenza di Demir, il tutto con la speranza di essere perdonata. Mujgan si troverà dunque faccia a faccia con Ali Rahmet e gli chiederà perdono per essere andata via senza neanche permettergli di salutare il piccolo Kerem Ali. Fekeli sembrerà però irremovibile di fronte alle suppliche di Mujgan, che gli bacerà la mano in cerca di perdono, respingendo la nuora che più tardi spiegherà a Lutfiye di essere tornata subito dopo aver saputo cosa era successo a Umit.