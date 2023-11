Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 dall'11 al 15 dicembre 2023 rivelano che Vittorio andrà su tutte le furie con Tancredi dopo aver scoperto che sta ricattando Matilde e intende denunciarla per adulterio. Intanto Umberto farà i conti con una inaspettata sorpresa: sua figlia Marta Guarnieri, a distanza di paio di anni dal suo trasferimento in America, infatti deciderà di tornare a Milano assieme a zia Adelaide.

Vittorio conquista Matilde e decidono di viversi il loro amore

Vittorio riuscirà a bloccare la partenza di Matilde per il Giappone e farà sì che la donna cambi accetti le sue scuse in merito alla questione dell'incendio al mobilificio.

Tra i due si accenderà così la fiamma della passione e Matilde si renderà conto di non poter più negare a sé stessa il forte sentimento nei confronti del direttore del grande magazzino milanese.

Per la giovane Frigerio, però, non sarà affatto facile riuscire a gestire questa situazione nel migliore dei modi, dato che suo marito non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia. Tancredi scoprirà ben presto come stanno le cose e, preso atto del sentimento di sua moglie nei confronti di Conti, inizierà a minacciarla, arrivando a dire che intende denunciarla per adulterio.

Vittorio furioso per i ricatti di Tancredi: anticipazioni Il Paradiso al 15 dicembre

Le anticipazioni della soap opera rivelano che la donna svelerà tutto a Vittorio che, a quel punto, perderà le staffe nei confronti del suo rivale in amore.

Conti affronterà faccia a faccia Tancredi e, furioso per il suo ricatto ai danni di Matilde, gli chiederà di lasciarla in pace e di non intromettersi più nella loro vita.

La contessa Adelaide annuncerà con una telefonata di essere in procinto di rientro a Milano e lo farà assieme a una persona speciale, di cui inizialmente non vorrà fare il nome.

Umberto riabbraccia sua figlia Marta Guarnieri e la contessa Adelaide

Solo quando la donna busserà alla porta di villa Guarnieri, Umberto scoprirà che Adelaide è tornata assieme a sua figlia Marta Guarnieri. Padre e figlia avranno così la possibilità di riabbracciarsi a distanza di un paio di anni da quando scelse di rifarsi una nuova vita negli Usa, chiudendo la sua relazione con Vittorio.

Marta avrà la possibilità di vedere dal vivo la nuova "creatura professionale" messa in piedi da suo padre, dandogli anche dei consigli su come migliorare le vendite in vista del Natale.

Anche Vittorio farà i conti con il ritorno in città della sua ex che, adesso, rischia di far vacillare le certezze e il sentimento dell'imprenditore nei confronti di Matilde Frigerio.