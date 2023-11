Nella soap opera turca Terra Amara nelle puntate in programmazione tra qualche mese Zuleyha ricorderà i momenti vissuti con il defunto Yilmaz Akkaya. In particolare quando Mehmet Kara farà di tutto per conquistarla, lei si sfogherà con Lutfiye, dicendole tra le lacrime: “Ho amato solo Yilmaz nella mia vita. Per me l’amore era lui”.

Intanto Abdul Kadir verrà tradito da uno dei suoi uomini, visto che farà venire alla luce il suo coinvolgimento con l’omicidio di Ali Rahmet Fekeli.

Zuleyha rivela a Mehmet di aver sofferto per amore, Adnan scompare nel nulla

Nei futuri episodi Zuleyha farà la conoscenza di Mehmet Kara, un uomo che la farà tornare a sorridere. Lei non nasconderà al suo corteggiatore di aver sofferto tanto per amore: “Ho avuto solo delusioni. Ho paura”.

Ma Mehmet la rassicurerà, invitandola a fidarsi di lui: “L’amore mi ha catturato. Non ti farò mai male. La paura non deve fermarci”. A questo punto la donna si confiderà anche con Lutfiye, facendole sapere che Mehmet si è innamorato di lei, aggiungendo poi che lei ha amato solo Yilmaz nella vita.

Successivamente il piccolo Adnan scomparirà, così la madre Zuleyha avviserà subito Cetin e Fikret e radunerà gli operai per rintracciarlo.

Altun si arrabbierà sia con Fadik che Gulten per non essersi prese cura di suo figlio: “Ogni volta che lascio i miei figli con voi, deve succedere qualcosa. Non posso fidarmi”.

Intanto Mehmet arriverà al fianco di Zuleyha, ma la sua presenza non verrà gradita da Fikret. Dopo aver ordinato ai suoi uomini di cercare Adnan e averlo trovato sano e salvo in compagnia di alcuni venditori ambulanti, Mehmet tornerà alla tenuta insieme al bambino.

Fikret picchia Mehmet, Lutfiye invita il nipote a sposarsi con Betul

Fikret intanto affronterà Mehmet con la convinzione che sia stato lui a rapire il piccolo Adnan: “Prima lo fai sparire e poi lo trovi”. Il corteggiatore di Zuleyha non perderà tempo per difendersi provocando Fikret: “Ti dà fastidio che lei ami me e non te?”.

La reazione di Fikret sarà dura e colpirà selvaggiamente il rivale.

Intanto Fikret continuerà a essere al centro della scena, infatti verrà pubblicata su un giornale una fotografia in cui sarà ritratto con Betul sulla porta di una camera d’albergo. Quando inizieranno a circolare dei pettegolezzi sul nipote, Lutfiye lo inviterà a sposare la figlia di Sermin.

Infine un dipendente di Abdul Kadir farà una telefonata alla tenuta Yaman e rivelerà che Ali Rahmet Fekeli in realtà non è morto a causa di un infarto, ma è stato assassinato dal suo padrone.