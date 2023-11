Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 novembre all'1 dicembre su Rai 1 annunciano che Matilde sarà delusa dal fatto che Vittorio era da tempo a conoscenza del coinvolgimento di Tancredi nell'incendio al mobilificio. Inoltre Maria sarà turbata quando scoprirà quando sono i sentimenti di Matteo verso di lei, mentre Irene gareggerà nel concorso come migliore commessa di Milano.

Tancredi apprende che non può operarsi subito alla gamba

Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 27 novembre in sartoria ci sarà grande movimento in quanto a Milano è stato proclamato un evento che deciderà la migliore commessa: Irene dovrà battagliare con Lucia Giorgi di Galleria Moda Milano.

Intanto emergerà la motivazione che ha spinto la famiglia Puglisi a opporsi alla volontà di Agata di avere una carriera artistica. Inoltre Matilde assumerà una scelta importante in merito al suo legame con Tancredi. Guarnieri invece vorrà vedere Conti per discutere di una questione importante.

Nell'episodio di martedì 28 novembre Agata ha preso una scelta riguardando il corso di disegno e si confronterà con Roberto, senza però dire nulla ai suoi familiari. Nel frattempo Vito sarà costretto a chiedere a Matteo di aiutare Maria. Portelli pur non volendo avvicinarsi alla ragazza, dovrà acconsentire alla richiesta del Lamantia. In tutto questo Tancredi verrà a conoscenza che non potrà essere subito operato alla gamba e mediterà di andare via dall'ospedale.

Armando sa quali sono i sentimenti di Matteo verso Maria

Secondo le anticipazioni di mercoledì 29 novembre Landi ha capito che Agata parteciperà al corso di disegno senza l'assenso della sua famiglia e sceglierà di parlare con Ciro. Intanto Maria apprenderà che sarà Matteo ad accompagnarla fuori città e dovrà suo malgrado accettare: quando poi verrà a sapere quali sono i sentimenti del ragazzo verso di lei, non potrà che essere turbata.

Inoltre Matilde non crederà più alle parole del marito e andrà via dalla villa.

Nella puntata di giovedì 30 novembre pure Armando è a conoscenza di quello che Portelli prova verso sua figlia. Nel frattempo Irene avrà paura di non essere in grado di vincere il concorso contro le altre concorrenti, mentre Agata sentirà i suoi genitori litigare per lei e prenderà una scelta importante.

In tutto questo Di Sant'Erasmo sarà in preda alla collera, in quanto la moglie non ha fatto ritorno a casa e penserà immediatamente che possa essersi recata da Vittorio. Pertanto si recherà da lui per accertarsi se sia vero.

Ciro capisce la passione di Agata verso il disegno

In base agli spoiler di venerdì 1 dicembre arriverà il giorno del concorso e Irene scoprirà che nella commissione giudicatrice è presente Leonardo. Intanto Ciro cambierà idea e capirà che la figlia Agata tiene veramente al corso di disegno. Infine Frigerio farà ritorno alla villa, ormai con le idee chiare su cosa fare con Tancredi, ma però sarà scossa quando scoprirà che Conti sapeva tutto in merito al coinvolgimento del marito nell'incendio del mobilificio e non sa se potrà ancora fidarsi di lui.