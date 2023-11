Sono in arrivo dei momenti difficili per certi personaggi de Il Paradiso delle Signore. Nei giorni di lunedì 27 e martedì 28 novembre Tancredi Di Sant'Erasmo si ritroverà ancora in ospedale quando apprenderà una brutta notizia riguardante la sua gamba: non potrà operarsi e tornare a camminare regolarmente senza il bastone. La notizia lo sconvolgerà nel profondo, spingendolo ad andare contro il parere medico e a lasciare il reparto ospedaliero in cui è stato ricoverato in seguito all'incidente subito.

A Villa Guarnieri, però, non lo attende un clima migliore visto che la moglie di Tancredi non vorrà perdonarlo per la sua implicazione sull'incendio alla fabbrica Frigerio.

Nel frattempo Vittorio riceverà una visita da parte di Umberto, il quale vorrà parlargli di una questione urgentissima: di cosa si tratterà?

E mentre Irene sarà determinata ad iscriversi al concorso sulle migliori commesse di Milano, ritrovandosi come rivale Lucia, Matteo sarà costretto ad accompagnare Maria poiché un imprevisto impedirà a Vito di stare con lei.

Puntata del 27 novembre de Il Paradiso: Umberto chiede di vedere Conti urgentemente

Atmosfera frizzante al grande magazzino di Conti per via del concorso imbastito a Milano per eleggere la commessa migliore del capoluogo lombardo. Tra tutte le Veneri, Irene Cipriani vorrebbe essere una delle partecipanti. Intanto anche al negozio d'abbigliamento rivale, ossia Galleria Milano Moda, Lucia Giorgi sarà intenzionata a prendere parte al medesimo concorso.

Quindi sarà anche una battaglia tra le due capocommesse rivali.

Nel frattempo verrà a galla la reale ragione per cui Ciro e Concetta non vogliono che la figlia Agata coltivi la sua passione per il disegno iscrivendosi ad una scuola artistica.

Spazio anche a Matilde nelle prossime puntate di questa daily soap di Rai 1. Dopo aver scoperto che suo marito c'entra con l'incendio alla fabbrica della sua famiglia, Frigerio non riuscirà a perdonare l'uomo e prenderà una decisione definitiva sul rapporto con Tancredi.

Intanto Vittorio riceverà una visita inaspettata da parte del commendatore Umberto Guarnieri che sembrerà avere una grande urgenza di parlargli di una misteriosa questione.

Spoiler del 28 novembre: Tancredi non potrà operarsi

Agata deciderà di andare contro i suoi genitori, prendendo una decisione sul suo futuro e il corso di disegno che desidera fare.

Sarà in questo modo che, senza interpellare la madre e il padre, la giovane Puglisi si rivolgerà direttamente a Roberto per chiedergli un parere sincero.

A causa di uno sfortunato imprevisto Vito non potrà accompagnare Maria, perciò chiederà a Matteo di sostituirlo, ignaro dei sentimenti che il giovane cova per la sua futura sposa. Matteo, anche se non se la sentirà di accettare, si vedrà costretto ad aiutare Vito.

Tancredi in ospedale apprenderà una brutta notizia: non potrà più sostenere l'operazione alla gamba. A causa dell'investimento subito di recente, l'uomo dovrà rassegnarsi a convivere con il bastone che lo sorregge. La notizia non sarà accolta positivamente da Di Sant'Erasmo, al punto che vorrà lasciare l'ospedale contro il parere del medico.