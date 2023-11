Le anticipazioni de La Promessa, che andrà in onda dal 27 novembre al'1 dicembre del 2023, segnalano che una misteriosa donna di nome Elisa De Grazalema erediterà una parte dei beni del barone.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla lettura del testamento, sull'insistenza di Alonso nello scoprire chi è Elisa, sulla lite fra Candela e Simona, sull'interesse di Lope per Maria, sui dubbi di Manuel e sui problemi economici de La Promessa.

Lorenzo rimane sconvolto dalla lettura del testamento

Arriverà il giorno della lettura del testamento del barone e tutta la famiglia sarà in fermento all'idea di scoprire a chi il vecchio patriarca della casa ha lasciato tutti i suoi averi.

Il notaio giungerà alla Promessa e lascerà tutti senza parole quando annuncerà che il barone ha lasciato un terzo di tutta la sua eredità a Elisa De Grazalema. Alonso e Lorenzo rimarranno molto male alla notizia, soprattutto perché non sanno minimamente chi sia la donna citata nel testamento. Non sapendo a chi rivolgersi, Alonso andrà a cercare Romulo e gli chiederà se ha mai sentito parlare di una certa Elisa in tutti gli anni in cui ha lavorato presso la Promessa.

Jimena bacia Manuel

Candela e Simona continueranno a non rivolgersi la parola, cercando in tutti i modi di evitarsi quando possibile. Catalina noterà lo strano comportamento delle domestiche e chiederà a Simona quale sia il motivo per cui lei e l'amica hanno litigato.

La cuoca, però, deciderà di non rivelare nessun particolare alla sua padrona, ma lascerà cadere il discorso. Catalina, però, non si darà per vinta e andrà a cercare Candela, chiedendo anche a lei perché non parla a Simona. Anche la domestica si rifiuterà di rispondere. Mauro sorprenderà Lope mentre sta annusando il profumo di Maria su uno scialle.

Senza parole, l'uomo chiederà all'amico se per caso prova dei sentimenti nei confronti della cameriera. Manuel confiderà a Jimena di sentirsi molto confuso. La giovane lo bacerà, ma lui continuerà a pensare al bacio che si è scambiato con Jana. Non sapendo più come comportarsi, Manuel cercherà Martina e le chiederà se per caso lui prima dell'incidente fosse innamorato di Jimena.

Più tardi, Alonso racconterà a Catalina che le finanze della famiglia non sono buone perché la dote di Jimena ha coperto solamente i debiti. Inoltre, la famiglia ha ereditato nel testamento soltanto il palazzo di Cadice che non rende a sufficienza. Nel corso di un pranzo, Petra rivelerà all'improvviso a tutti che Pia è ancora incinta perché non ha abortito.