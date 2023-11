Le prossime puntate de La Promessa che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, raccontano che Cruz sarà la responsabile di un altro furto alla villa, rubando i soldi di Catalina e Pelayo. Qualcuno la scoprirà? Nel frattempo, dopo un furibondo litigio, Manuel decide di cacciare Jimena dalla villa, riprendendo in mano le redini della sua villa. Deciso a vivere la sua storia con Jana, riceverà però una brutta sorpresa: la donna che ama ha scelto un altro, senza sapere dei suoi inganni.

Intanto Ramona torna alla villa dopo la sua scomparsa, portando con sé il segreto sulla madre di Jana che non ha ancora svelato del tutto.

Curro, approfittando del rientro dell'ex balia, la tartassa di domande per venire a capo del dubbio che lo affligge: chi è il suo vero padre?

La Promessa trame nuove puntate: Cruz ruba i soldi di Catalina e Pelayo

Le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa raccontano che Catalina e Pelayo si metteranno d'accordo per intraprendere un'attività volta alla produzione di marmellate. La loro idea sarà vincente e riceveranno molto denaro dalle vendite.

Nel frattempo, Cruz andrà sul tutte le furie quando scoprirà che Margarita ha tenuto un quarto della sua terra e che ha chiesto a Catalina di gestirla per lei.

Per non pensare alla questione, Cruz organizzerà una festa in maschera, consapevole di non avere i soldi necessari, come già accadde per il suo compleanno.

Cruz penserà bene di rubare i soldi di Catalina e Pelayo, sicura di non essere scoperta: come andrà a finire il suo piano?

Jimena cacciata di casa da Manuel torna dai suoi genitori

Manuel ritroverà la voglia di volare ma riceverà una lettera nella quale vi è il divieto di riprendere la sua passione. Dopo qualche indagine, scoprirà che a scriverla non è stata la Guardia Civile, ma Cruz e Jimena.

Sarà così che caccerà la moglie da casa.

Stanco di essere trattato come un burattino ecco che Manuel caccia di casa Jimena deciso a riprendere in mano la sua vita. Ciò vuol dire poter vivere il suo amore con Jana, ma una brutta sorpresa lo attende.

Nelle nuove puntate La Promessa, infatti, Jana comunicherà a Manuel di aver scelto di stare con Abel.

senza sapere che il medico ha ingannato sia lei che Manuel, avendo stretto un patto con Jimena riguardo la copertura della sua falsa gravidanza.

In mezzo a tutto questo trambusto, il sergente Funes arriverà alla ricerca di Feliciano al quale comunicherà che suo padre è morto e che deve immediatamente recarsi al suo paese per procedere alla sepoltura: l'uomo ha perso la vita per cause naturali o qualcuno lo ha ucciso?

Ramona torna alla villa, Curro vuole sapere chi è suo padre

Dopo un lungo periodo nel quale non ha dato traccia di sé Ramona torna alla villa con il suo segreto che riguarda ciò che è successo davvero a Dolores, la mamma di Jana e Curro.

Jimena, nel frattempo, non riuscendo a farsi perdonare da Manuel, non avrà altra scelta se non quella di tornare a casa dai suoi genitori, è finita per lei?

Curro, invece, tempesterà Ramona di domande, desideroso di sapere chi sia il suo vero padre.