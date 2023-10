Le ultime anticipazioni La Promessa delle nuove puntate vedono Manuel cacciare dalla villa Jimena dopo aver scoperto il suo ennesimo inganno. Questa volta non ci saranno scuse. Jana, nel frattempo, dopo aver riflettuto sul suo futuro, sceglie di stare con Abel, ignara del male che - insieme a Jimena - ha fatto di nascosto a Manuel, facendogli credere di aver perso suo figlio.

La misteriosa lettera che ha ricevuto Candela, per via della quale si è spaventata non poco, sarà solo la prima di una lunga serie. Alla villa ne arriverà un'altra, ma indirizzata a Simona.

La Promessa nuovi episodi: Manuel caccia Jimena dalla villa

Il ritorno di Ramona, l'ex balia di Jana e Curro, sarà importante per la ricostruzione del loro passato, ancora con molti vuoti.

Nelle nuove puntate La Promessa ci sarà anche la scelta di Manuel di cacciare Jimena dalla villa, stanco di essere preso in giro e trattato come un burattino. Il giovane, dopo tanto tempo nelle mani della perfida moglie, riprenderà in mano le redini della sua vita.

Tutto inizierà dopo che Manuel riceverà una strana lettera da parte della Guardia Civile che gli vieta espressamente di volare. Sarà Margarita a fargli aprire gli occhi, dicendogli che a scriverla sono state Cruz e Jimena.

Jana spezza il cuore a Manuel e sceglie Abel

Alla villa ci sarà fermento per l'idea di Cruz di organizzare una festa in maschera ma, come fu per il suo compleanno, utilizzerà del denaro non suo.

Intanto, Abel metterà alle strette Jana: deve decidere se stare con lui o rincorrere il sogno di avere Manuel, un uomo sposato che l'ha rifiutata più volte e che l'ha fatta soffrire.

Inaspettatamente, Jana dirà ad Abel di voler restare con lui, ignara di tutte le macchinazioni e gli inganni che ha ordito contro Manuel e non solo.

Curro invece, con la scusa di effettuare delle riparazioni alla capanna di Ramona, proverà ancora ad ottenere preziose informazioni sul suo vero padre.

Jimena cacciata dalla villa per sempre

Manuel appurerà che la lettera ricevuta nella quale gli si vieta di volare è stata scritta da Jimena con l'aiuto di Cruz. Furioso, caccerà la moglie da La Promessa e non le resterà altra soluzione se non rifugiarsi dai suoi genitori.

I genitori di Jimena proveranno a far ragionare Manuel, ma stavolta la sua posizione sarà ferma: scoprirà anche tutti gli altri inganni della moglie?

A proposito di missive arriva una nuova lettera dopo quella che ha così tanto spaventato Candela. Stavolta si tratta del figlio di Simona che ha qualcosa di molto importante da dire alla madre. Infine, alla villa arriverà il sergente Funes alla ricerca di Feliciano, desideroso di sapere cosa sia successo a Petra.