Lacrime a Cukurova per la morte di Mujgan in Terra Amara che lascerà Fekeli e il piccolo Kerem Ali, rimasto orfano. Tutta la città le darà l'addio, tra pianti e preghiere per la sua anima. Nel frattempo, Zuleyha scoprirà che Demir l'ha tradita con Umit, dopo averle chiesto di sposarla una seconda volta.

Zuleyha sarà furiosa con il marito e vorrà partire portandosi via i figli. Tuttavia, Sevda informerà Demir delle intenzioni della moglie di lasciare Cukurova e correrà al porto per impedire a Zuleyha di partire.

Demir disperato dopo che Zuleyha scopre il suo tradimento

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara raccontano che Demir chiederà a Zuleyha di sposarlo dopo aver capito di amarla profondamente. Altun accetterà di vivere una seconda luna di miele con lui, ignara di quello che presto verrà a sapere.

Umit, furiosa con Demir, diventerà l'ossessione di Zuleyha e suo marito. Non passerà molto tempo prima che Zuleyha scopra il tradimento del marito e decida di lasciarlo, partendo con Adnan e Leyla. Sevda verrà a sapere delle intenzioni di Züleyha e correrà a informare Demir, che sarà disposto a tutto pur di non perdere la moglie.

Demir corre al porto per cercare di fermare Züleyha

Allertato da Sevda, Demir correrà al porto per impedire a Zuleyha di partire per sempre con i suoi figli.

Altun accoglierà la sua richiesta e tornerà alla villa, ma sarà chiara: nulla sarà più come prima, non lo perdonerà mai.

Nel frattempo, Fikret sarà intenzionato a vivere tutto il resto della sua vita con Mujgan e così le chiederà di sposarlo. La giovane dottoressa accetterà, anche se prima dovrà visitare il nuovo ospedale dove andrà a lavorare.

Questo sarà l'ultimo viaggio di Mujgan, che uscirà definitivamente di scena.

La morte di Mujgan distrugge Cukurova

Nelle nuove puntate di Terra amara una nuova tragedia si abbatterà sulla famiglia Fekeli: Müjgan muore in un incidente aereo, lasciando il figlio e Fikret, l'uomo che doveva sposare a breve.

La tensione era già nell'aria con Fekeli disperato per non aver potuto dare l'ultimo addio a Kerem Ali partito per un breve viaggio con la madre, precedente a quello che le toglierà la vita.

Per Fekeli non sarà semplice accettare la morte di Müjgan.

Quando il suo feretro verrà riportato in città, tutti gli amici e i suoi famigliari la omaggeranno, ricordando la sua dolcezza e il suo impegno come medico. Fekeli prometterà al piccolo Kerem Ali che non si sentirà mai solo, nonostante non abbia più i suoi genitori.

Nel frattempo Umit non smetterà di tartassare Demir che, stanco di questa situazione e disperato per aver perso Zuleyha, sarà pronto a ucciderla per poi porre fine alla sua stessa vita.