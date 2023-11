Le puntate de La Promessa in onda da lunedì 13 fino a venerdì 17 novembre 2023 rivelano che Candela romperà i rapporti con l'amica Simona. Succederà nel momento in cui Simona le confesserà che ad uccidere il marito di Candela è stato suo marito. Inoltre Petra non esiterà a fare la spia andando a spifferare a Cruz il segreto di Pia.

Petra spiffera il segreto di Pia a Cruz e spera che la marchesa la licenzi

La nuova programmazione settimanale della soap tv La Promessa, riprenderà dal momento in cui Petra verrà a conoscenza del segreto di Pia.

Nel corso delle nuove puntate, Petra non esiterà ad andare a spifferare tutto a Cruz [VIDEO].

La marchesa verrà quindi a sapere che Pia non ha abortito come invece aveva fatto credere a tutti. Ovviamente Cruz sarà furiosa per il fatto di essere starà ingannata mentre Petra cercherà di convincerla a licenziare la governante. Nel frattempo Lorenzo rivelerà a Curro la sua versione dei fatti sul matrimonio con Eugenia: una versione diversa da quella data da Cruz. Ben presto Curro e il padre sembreranno riavvicinarsi.

Candela interrompe i rapporti con Simona e lascia La Promessa

Nel corso delle puntate in onda dal 13 al 17 novembre, Simona non riuscirà più a nascondere a Candela la verità sulla morte del marito Custodio.

Simona rivelerà quindi all'amica che è stato suo marito Tono ad uccidere Custodio.

Sarà una rivelazione sconcertante per Candela, che mai avrebbe pensato che la sua amica potesse averle nascosto un segreto di tale portata. Delusa e amareggiata per essere starà ingannata da Simona, non volendo avere più nulla a che fare con lei, Candela deciderà di stare un po' da sola e lascerà La Promessa.

Spoiler fino al 17 novembre: Romulo deluso da Pia

Dopo quanto accaduto con Candela, Simona si sfogherà con Lope. Maria invece, vorrebbe avere notizie di Salvador e per questo chiederà aiuto a Martina. Vorrà che la ragazza interceda presso don Alonso il quale, grazie alle sue conoscenze, potrebbe ottenere qualche informazione.

Peccato che il marchese non si mostri disponibile a farlo. Don Romulo invece, si mostrerà deluso da Pia, visto che lei non si sarà confidata con lui in merito alla gravidanza. Manuel invece, chiederà qualche informazione a Mauro in mentito a Jana. Il marchesino scoprirà che la domestica lo ha accudito di nascosto mentre era incosciente.

Dando invece uno sguardo alle trame successive, si viene a sapere che Pia rischierà davvero di essere licenziata da Cruz. A salvarla dal licenziamento sarà inaspettatamente don Gregorio, il quale mentirà alla marchesa, asserendo di essere lui il padre del bambino della governante.