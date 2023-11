La vendetta sarà il filo conduttore delle vicende di Un posto al sole nella settimana dal 13 al 17 novembre. Marina, infatti, non vorrà saperne di arrendersi e metterà in atto un piano per vendicarsi di Lara. Allo stesso tempo, Tony tenterà di regolare i conti con Eduardo, il quale, si rifugerà a casa di Clara. Nel frattempo, Eugenio sarà pieno di rabbia nei confronti di Viola mentre Damiano sorprenderà positivamente Rosa.

Marina tenta di vendicarsi di Lara

Marina sarà sempre più desiderosa di vendicarsi di Lara e per tale motivo, come si evince dagli spoiler settimanali Un posto al sole, non ascolterà Roberto, il quale le consiglierà di non prendere iniziative troppo drastiche che potrebbero diventare pericolose per loro stessi.

La donna, infatti, metterà in atto il suo piano ed incontrerà Gabriella Sebillo, alla quale proporrà di far sì che Lara sia mal sopportata dalle altre detenute. L'incontro, inizialmente, non andrà come sperato, ma poi la donna cambierà idea ed accetterà l'accordo con la signora Giordano e si metterà subito all'opera riuscendo nel loro intento. Lara, invece, sembrerà convinta che presto uscirà di prigione.

Nel frattempo, Damiano si prenderà cura del figlio e al contempo farà sentire a Viola il suo supporto mentre Rosa sarà colpita dalla decisione del suo ex di occuparsi di Manuel.

Eduardo in fuga da Tony, Eugenio pieno di rabbia

Eduardo si ritroverà a dover far fronte al tentativo di Tony di regolare i conti in sospeso tra loro.

L'uomo, per tale motivo, dovrà fuggire da lui e dagli altri camorristi che vorranno farlo fuori e così cercherà rifugio a casa si una persona cara. Sabbiese si rifugerà da Clara e proprio in quell'istante arriverà Alberto, il quale rimarrà attonito alla vista dei due insieme e prenderà una decisione molto dura nei confronti della sua ex.

Nel frattempo, Eugenio entrerà in crisi e darà l'impressione di non essere in grado di superare la delusione scaturita dal tradimento di Viola. L'uomo che inizialmente è riuscito a mantenere la calma, inizierà a provare grande rabbia e risentimento nei confronti della moglie. Intanto, Filippo avrà un'idea molto simpatica che potrebbe portare il programma di Michele in una nuova dimensione.

Samuel vuole farsi lasciare da Speranza

Micaela e Samuel continueranno a vedersi di nascosto anche se più passerà il tempo e più saranno incauti al punto tale che Nunzio deciderà di parlare all'amico. L'aiuto cuoco del Vulcano, in seguito alla discussione con l'amico, deciderà che la cosa migliore da fare sia farsi lasciare da Speranza e così metterà in atto un piano per riuscire nel suo intento. Intanto, Micaela non sopporterà minimamente l'idea di un vero e proprio fidanzamento e per questo motivo darà a Nunzio la colpa di aver convinto Samuel a mettere fine alla relazione con Speranza. Nel frattempo, Riccardo, grazie a Rossella, prenderà finalmente un'iniziativa che stava rimandando da diverso tempo.

Infine, Raffaele non sopportando più di avere sempre Renato tra i piedi, troverà un modo per far sì che l'amico lo lasci in pace impegnandosi in un'attività che farà bene sia al suo corpo sia allo spirito.