Molto presto il pubblico di Terra amara dovrà prepararsi a dire addio a Müjgan, che morirà in un incidente aereo. Decisa a trasferirsi a Istanbul per cambiare vita dopo l'ennesimo rifiuto di Fikret, la ragazza incontrerà la morte proprio quando si starà recando in città per cercare una casa. Prima di partire saluterà Kerem Ali, ma non potrà immaginare che quello sarà il suo addio al bambino.

Müjgan riceve l'ennesimo rifiuto da Fikret

Müjgan lotterà con tutte le sue forze per provare a costruire qualcosa di duraturo con Fikret, ma lui in testa avrà solo una cosa: vendicarsi di Demir Yaman.

Quando lo metterà con le spalle al muro e gli chiederà di fare una scelta, lui preferirà perseguire il suo obiettivo vendicativo. Anche in casa noteranno che Müjgan sta soffrendo troppo per tutto quello che le sta combinando Fikret, così si daranno da fare per trovare una soluzione.

Lütfiye troverà per lei un lavoro in una clinica privata di Istanbul, cambiando città avrebbe occasione non solo di migliorare la sua carriera, ma anche di costruirsi una vita decisamente più felice.

Müjgan saluta per sempre il piccolo Kerem Ali

Müjgan inizialmente sarà un po' titubante. Crederà ancora che Fikret possa cambiare idea e tornare sui suoi passi, ma quando si troverà davanti l'ennesimo muro deciderà di trasferirsi a Istanbul.

Organizzerà il viaggio: per prima cosa andrà a Istanbul da sola per cercare una casa, dopodiché tornerà a Çukurova per prendere Kerem Ali.

Fekeli, Lütfiye e il piccolino accompagneranno Müjgan all'aeroporto di Adana e la ragazza non riuscirà proprio a separarsi dal bambino, nonostante debba assentarsi solo per pochi giorni.

"Sappi che non ti lascerò mai amore mio", dirà dolcemente Müjgan, regalandogli un suo fazzoletto per far sì che il bambino non si scordi del suo profumo.

L'aereo su cui viaggia Müjgan precipita e nessuno si salva

Müjgan prenderà quel volo e proprio in contemporanea Fikret si renderà conto di aver fatto una sciocchezza a lasciarla andare via.

Prenderà la macchina, un anello da fidanzamento e correrà in aeroporto per chiederle di diventare sua moglie. Non riuscirà a raggiungerla, così si convincerà a farle la proposta quando rientrerà da Istanbul.

Intanto tornerà a casa e racconterà a Fekeli e Lütfiye la sua volontà di chiedere in sposa Müjgan. Entrambi non saranno tanto convinti, visto che Fikret non è solito mantenere le promesse, ma alla fine daranno la loro benedizione. Una notizia annunciata dalla radio, però, sconvolgerà tutti i piani: l'aereo su cui viaggiava Müjgan è precipitato nella zona di Konya e purtroppo non c'è nessun superstite. Il giornale radio annuncerà tra le morti illustri proprio quella di Müjgan.