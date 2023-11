Le anticipazioni de La Promessa dal 6 al 10 novembre raccontano che Gregorio rivelerà a Don Romulo che Pia è incinta e Petra ascolterà. Romulo sarà deluso dai domestici che lo hanno tenuto all'oscuro di tutto e sarà anche molto preoccupato per quello che accadrà quando la notizia verrà a galla. Manuel, invece, dopo aver sposato Jimena incontrerà Jana nell'hangar e inizierà a ricordare di aver avuto un rapporto speciale con lei.

Anticipazioni La Promessa: Romulo sconvolto dalle parole di Gregorio

Le anticipazioni raccontano che tra Gregorio e Don Romulo ci sarà una discussione a causa del passato.

Per vendicarsi del vecchio maggiordomo, il nuovo arrivato gli rivelerà il segreto di Pia, nonostante le avesse promesso che non lo avrebbe detto a nessuno. Romulo sarà sconvolto nell'apprendere che Pia è incinta e non ha abortito come aveva detto. L'uomo si sentirà messo da parte dai domestici che lo hanno tenuto all'oscuro di una cosa così importante, ma sarà anche preoccupato per le conseguenze che la gravidanza di Pia potrebbe avere sugli equilibri del palazzo. La discussione tra i due uomini sarà ascoltata da Petra che non avrà nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione per vendicarsi di Pia.

Trame settimana 6-10 novembre: Manuel e Jana in volo insieme

Le puntate de La Promessa dal 6 al 10 novembre vedranno al centro dei riflettori Petra che sarà pronta a sbarazzarsi di Pia e correrà dalla marchesa a raccontare tutto.

L'attenzione sarà concentrata anche su Manuel che dopo aver sposato Jimena andrà nell'hangar a controllare che il suo aereo sia stato riparato al meglio. Qui, il marchesino incontrerà Jana che gli dirà di aver contribuito alla ricostruzione del velivolo. Tra Manuel e la cameriera ci sarà un momento di forte sintonia che li riporterà a prima dell'incidente, quando insieme sognavano di vivere la loro storia d'amore lontano da tutti.

Jana coglierà l'occasione per proporre a Manuel un giro in aereo e lui accetterà.

Inizieranno i primi dubbi di Manuel sulla versione che gli ha raccontato Jimena

Gli spoiler de La Promessa rivelano che quando sorvoleranno la tenuta in aereo, Manuel sentirà il profumo dei capelli di Jana e inizierà ad avere dei ricordi. Una volta a terra, il marchesino chiederà a Mauro delle informazioni su Jana e gli domanderà se con lei avesse avuto un avvicinamento che non ricorda. Il giovane Lujan vorrà sapere se Jana si è occupata di lui mentre era in coma e già dal primo giorno dopo il matrimonio inizierà a dubitare della sincerità di Jimena.