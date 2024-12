Oylum andrà a cena a casa di Yesim all'insaputa di Guzide nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che la figlia di Tarik accetterà di conoscere la sua nuova famiglia, visto che l'uomo le offrirà il sostegno economico per gli studi a New York. Sarà l'ennesimo segreto tra padre e figlia, mentre Guzide resterà all'oscuro di tutto e continuerà a credere che Oylum studi medicina. Nel frattempo, Tolga chiederà a Oylum di non partire, perché tra loro la complicità sarà sempre più evidente.

Attrazione sempre più evidente tra Tolga e Oylum

Oylum, la figlia di Tarik e Guzide, tornerà protagonista nelle prossime puntate di Tradimento. La ragazza, infatti, vivrà un momento di forte confusione da diversi punti di vista. La sua attrazione per Tolga sarà innegabile, ma lei si frenerà perché la sua partenza a New York è sempre più vicina e non vuole iniziare una storia così complicata.

Tolga, tuttavia, non rinuncerà a corteggiarla e alla fine i due saranno molto vicini. Oylum farà una gara di nuoto con il figlio di Oltan e poi lo porterà a ballare il tango. L'attrazione sarà innegabile e Tolga non potrà fare a meno di esprimere quello che prova per Oylum: "Non partire", le chiederà, mandandola in confusione.

La figlia di Guzide sarà combattuta anche per la sua situazione familiare che si farà sempre più complicata.

Tarik, infatti, inviterà a pranzo Oylum dopo aver visto Oyku piangere per lei, con l'intento di convincerla a conoscere sua sorella e Yesim. L'uomo inizierà parlando a Oylum del suo futuro da ballerina e dicendosi disponibile a sostenerla, anche economicamente, nella sua scelta.

Tarik assicurerà a Oylum che Guzide non saprà nulla fino a quando non sarà lei stessa a decidere di parlare con sua madre.

L'entusiasmo di Oyku e il senso di colpa di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik riuscirà a toccare le corde giuste per conquistare la fiducia di Oylum. La ragazza penserà che finalmente può partire per New York perché suo padre acquisterà il biglietto e si sentirà in debito con lui.

Tarik non tarderà a presentare il conto a sua figlia, anche se in maniera molto sottile, perché a inviterà a cena da Yesim per farle conoscere la piccola Oyku. Oylum non saprà dire di no a Tarik e si sentirà in dovere di accontentarlo, anche se sarà consapevole dell'affronto che sta facendo a Guzide. Combattuta, Oylum si confiderà prima con Selin, dicendole che Tarik le pagherà il biglietto per New York e le spiegherà che Guzide non verrà mai a sapere della cena

A casa di Yesim, intanto, si sarà una grande attesa per l'arrivo di Oylum: Tarik aiuterà la sua compagna a cucinare, mentre la piccola Oyku sarà impaziente di giocare con sua sorella. Oylum arriverà con un po' di ritardo e la sua sorellina la abbraccerà con affetto, ma la tensione sarà evidente nel viso della ragazza.

Tarik ha scoperto la verità su Oylum

Nelle puntate precedenti, Tarik ha scoperto che Oylum non studia medicina come aveva raccontato a tutti. In un primo momento c'è stato un duro scontro tra padre e figlia, ma quando Oylum lo ha messo di fronte a i suoi errori, Tarik ha dovuto abbassare i toni. L'uomo si è reso conto di non essere nella posizione di rimproverare Oylum e ha mostrato comprensione nei suoi confronti. Guzide, invece, continua ad essere all'oscuro delle vere aspirazioni di sua figlia ed è convinta che Oylum diventerà un medico. Anche Ozan, l'altro figlio, mente a sua madre perché non le ha detto che è senza lavoro e che ha perso un milione che apparteneva a Oltan.