Secondo le anticipazioni de La Promessa quella dal 6 al 10 novembre sarà una settimana molto importante: in primo piano ci sarà il matrimonio di Manuel e Jimena che, nonostante le varie opposizioni, si scambieranno la promessa di una vita insieme. Jana dovrà assistere in lacrime a tutto, rassegnata di aver perso per sempre il suo amore. Nel frattempo, Gregorio rivelerà a Romulo che Pia non ha interrotto la gravidanza e Petra ascolterà la conversazione. Infine, Candela riceverà una lettera da Camilo che le chiederà di andare da lui in carcere.

La Promessa: Catalina e Jana non impediranno le nozze

Le anticipazioni de La Promessa per la settimana dal 6 al 10 novembre raccontano che per Manuel e Jimena arriverà il tanto atteso giorno delle nozze. A nulla serviranno i tentativi di impedire questo matrimonio infelice, prima da parte di Alonso e poi da parte di Catalina e Jana. Il padre del ragazzo ribadirà che la dote dei duchi non è necessaria a salvare le sorti della famiglia, mentre Catalina e Jana ricostruiranno l'aereo per far tornare la memoria al marchesino. Nonostante tutto, però, Manuel sarà deciso della propria scelta e sposerà Jimena in una sontuosa cerimonia. Jana assisterà a tutto in lacrime, stringendo tra le mani il biglietto che Manuel le aveva dato prima dell'incidente.

Anticipazioni settimana 6-10 novembre: Manuel inizierà ad avere ricordi di Jana

Ogni tentativo di impedire il matrimonio che unirà Manuel a Jimena andrà quindi fallito e pertanto Jana dovrà rassegnarsi all'idea di aver perso il suo amore.

Il giorno dopo le nozze, tuttavia, Manuel incontrerà Jana nell'hangar e lei gli rivelerà di aver contribuito alla ricostruzione dell'aereo.

La cameriera chiederà al marchesino di volare e lui accetterà. Quando sarà vicino a Jana, Manuel sentirà il profumo dei suoi capelli e questo risveglierà in lui alcuni ricordi. Il marchesino non esiterà a chiedere a Mauro se durante il periodo di coma Jana le è stata vicino e lui confermerà tutto. In questo modo Manuel verrà a sapere che la ragazza lo ha aiutato con gli esercizi e si è presa cura di lui.

Petra verrà a sapere che Pia è ancora incinta

Gregorio rivelerà a Romulo che Pia non ha interrotto la sua gravidanza come aveva assicurato. La conversazione tra i due uomini sarà ascoltata di nascosto da Petra, che potrebbe sfruttare la situazione a suo favore.

Infine, per Candela arriverà una lettera da parte di Camillo che le chiederà di andare a trovarlo in carcere.