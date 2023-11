Nelle puntate de La Promessa in onda dal 20 al 24 novembre 2023, Jimena si scaglierà contro Catalina, rea di aver fatto ricostruire l'aereo di Manuel. La moglie del marchesino vorrà vendicarsi anche di Jana e deciderà di allontanarla dalla tenuta mandandola a lavorare per i Duchi de Los Infantes.

Jimena si scaglia contro Catalina

A partire da lunedì 20 novembre, su Canale 5 inizierà una nuova settimana di programmazione de La Promessa. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Lope e Simona chiederanno aiuto a Pia per coprire l'assenza di Candela.

Nel corso dei nuovi episodi, sarà Teresa a prendere momentaneamente il posto dell'aiuto cuoca in cucina. Intanto Jimena non riuscirà più a trattenere la sua rabbia dopo aver scoperto che Catalina, con l'aiuto di Jana, avrà fatto riparare l'aereo di Manuel. Jimena affronterà a muso duro la cognata e la accuserà di aver rimesso in testa a Manuel l'idea di volare. Accuserà inoltre Catalina di non aver obbedito agli ordini di Cruz. La marchesa infatti, aveva proibito a tutti di ricordare a Manuel la sua passione per il volo.

Jimena si vendica di Jana e la allontana dalla tenuta

La rabbia di Jimena non si fermerà qui. Le anticipazioni rivelano infatti che la marchesina andrà a raccontare a Cruz tutto quanto accaduto.

Jimena prometterà alla suocera che farà di tutto affinché Manuel non torni mai più a volare. Subito dopo raggiungerà Jana e la informerà che dovrà lasciare la Promessa per qualche giorno per seguire un nuovo incarico. La marchesina vorrà che Jana vada a servizio dai duchi de Los Infantes perché, a suo dire, i genitori avranno bisogno di personale per ricevere un ospite importante.

Sarà solo una scusa, visto che Jana verrà mandata a lavorare nei campi e in condizioni disumane. Sarà la vendetta di Jimena nei confronti della domestica, rea di aver aiutato Catalina a ricostruire l'aereo di Manuel.

Petra convinta che Pia sarà licenziata

In attesa di avere notizie di Jana, i fan de La Promessa vedranno Lorenzo cercare di convincere Curro ad allearsi con lui contro Cruz.

Catalina invece, consegnerà a Lope il ricavato della vendita delle confetture. Non solo, la marchesina gli comunicherà che intende aumentare la produzione. Don Alonso chiederà scusa a Martina per averle risposto male quando lei gli aveva chiesto di aiutarla ad avere notizie su Salvador. Petra invece, sarà ormai certa di prendere il posto di Pia dopo aver spifferato a Cruz che la governante è ancora incinta. Questa convinzione, emergerà nel momento in cui Petra dirà a Teresa che presto si libererà un posto come cameriera personale. Resta solo da capire se Petra abbia ragione e se Cruz deciderà di licenziare Pia.