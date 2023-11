Le puntate natalizie de Il Paradiso delle Signore 8 potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Agnese e Marta.

La prima, dopo aver scelto di trasferirsi a Londra, potrebbe decidere di fare una sorpresa ai suoi familiari e rimettere piede a Milano durante il periodo delle feste, sorprendendo così il suo amato Armando.

Chissà se anche Marta sceglierà di fare una sorpresa al padre Umberto Guarnieri. Da quando si è trasferita stabilmente in America non è più tornata nel capoluogo lombardo.

Agnese e Armando portano avanti la loro relazione a distanza

Il Natale farà irruzione nelle nuove puntate della soap opera e tra le sorprese in arrivo potrebbe esserci quella legata a un rientro in scena di Agnese Amato.

La donna è assente da un po' di tempo dato che ha scelto di trasferirsi a Londra, affascinata da quella città che le ha dato nuova linfa vitale e che le ha fatto capire che era giunto il momento di chiudere la sua esperienza professionale come sarta del grande magazzino di Vittorio Conti.

Il probabile ritorno di Agnese nelle puntate natalizie de Il Paradiso 8

Inizialmente Agnese ha chiesto al suo amato Armando di seguirla a Londra e di iniziare insieme questo nuovo percorso di vita.

Il capo magazziniere, per amore della sua amata, ha scelto di trasferirsi per un periodo di tempo, sperando di riuscire ad abituarsi a questa nuova vita, ma l'esito finale non è stato dei migliori.

Armando è tornato di nuovo a Milano e in accordo con la sua amata ha scelto di portare avanti una relazione a distanza, pur consapevole del fatto che non sarebbe stato facile.

Con le puntate di Natale Agnese potrebbe decidere di fare una sorpresa speciale al suo amato e presentarsi a sorpresa a Milano.

Non si esclude che la donna possa lasciare Londra per qualche settimana e tornare non solo per il suo compagno, ma anche per il figlio Salvatore, che nel frattempo ha aperto una nuova caffetteria.

Marta e la possibile scelta di tornare da suo padre negli episodi natalizi

Quello di Agnese, però, potrebbe non essere l'unico ritorno previsto in occasione delle puntate natalizie della soap opera di Rai 1.

Anche Umberto potrebbe ritrovarsi a riabbracciare la sua amata figlia Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu.

Trattasi di un personaggio che manca in scena da un po' di anni, il cui ritorno è stato sempre bramato dai fan della soap.

La sua presenza a Milano per il Natale renderebbe felice papà Umberto e finirebbe per spiazzare anche il suo ex compagno Vittorio Conti, sempre più "cotto" di Matilde Frigerio.